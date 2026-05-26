Dominique Tapie révèle que son mari Bernard Tapie lui a demandé de se suicider

Plus de quatre ans après la disparition de Bernard Tapie, son épouse Dominique Tapie révèle des confidences bouleversantes sur les derniers moments de l’ancien homme d’affaires et ministre, dans un entretien accordé au podcast Vyraje animé par Sarah Bardin. Elle y évoque sans détour la difficile épreuve que le couple a traversée, en particulier la profonde détresse ressentie par Bernard Tapie à l’approche de la mort, ainsi que la nature fusionnelle de leur relation malgré la maladie. Ces témoignages inédits offrent un éclairage intime sur le combat contre le cancer et les émotions qui ont jalonné cette période.

Dans cet entretien, Dominique Tapie raconte comment Bernard Tapie, atteint d’un double cancer de l’estomac et de l’œsophage, a vécu ses derniers mois dans une grande fragilité physique et psychologique. Situés dans le sud de la France, le couple était confronté à une souffrance constante ponctuée de moments d’angoisse. Bernard Tapie dormait peu, en proie à des crises d’anxiété fréquentes, tandis que Dominique tentait de l’apaiser, malgré sa propre fatigue. C’est dans ce contexte de grande émotion qu’un épisode particulièrement marquant s’est produit, alors qu’ils se reposaient ensemble, accompagnés de leur chien Babar.

Au cœur de ce moment, Bernard Tapie a surpris son épouse en lui demandant de « partir avec lui ». Dominique Tapie relate ainsi : « Allongés avec notre chien Babar entre nous, il m’a pris la main et m’a dit : ‘Dis-moi, on y va ?’ ». D’abord perplexe, elle a interrogé Bernard Tapie qui lui a répondu : « Tu as compris, on y va là-haut, mais tous les deux. Je ne peux pas partir tout seul. » Cette déclaration poignante témoigne de la peur profonde du célèbre homme d’affaires face à l’idée de la mort et de la séparation. Dominique Tapie explique avoir immédiatement refusé cette demande, tentant de ramener son mari à la raison. Elle évoqua alors leur chien Babar, aimant et fidèle compagnon, pour détourner son attention en lui demandant qui s’en occuperait si elle disparaissait. Ce conseil a permis de calmer l’angoisse de Bernard Tapie, mais ce souvenir reste gravé dans la mémoire de Dominique comme l’une des images les plus bouleversantes de leur lutte commune contre la maladie.

Une relation marquée par l’amour, la jalousie et la complicité jusqu’aux derniers instants

Dominique Tapie insiste également sur la nature profondément fusionnelle de leur relation, qui n’a jamais faibli malgré la gravité de la maladie. Selon elle, Bernard Tapie est demeuré attentif à elle jusqu’à la fin, manifestant même des élans de jalousie, ce qui souligne l’intensité du lien qui les unissait. Elle rapporte ainsi une anecdote révélatrice survenue quelques semaines avant le décès de son mari. Lorsqu’un médecin venait régulièrement surveiller Bernard Tapie durant la nuit, celui-ci aurait manifesté une pointe d’ironie mêlée à de la possessivité à l’égard de son épouse, lançant : « Qu’est-ce qu’il fiche là, celui-là ? » avant d’ajouter sur un ton humoristique : « Méfie-toi, tu en as après ma femme. »

La réaction déconcertée du médecin face à cette remarque illustre bien la particularité de cette relation. Pour Dominique Tapie, cela traduisait surtout l’incapacité de Bernard Tapie à envisager la séparation finale. Elle affirme que l’idée de la laisser partir avant lui lui était insupportable. Derrière la personnalité publique souvent flamboyante de Bernard Tapie, se cachait un homme profondément attaché à sa femme, avec laquelle il avait partagé plus de cinquante années de vie commune, dans un amour mêlé à des émotions intenses, y compris la jalousie.