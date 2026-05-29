Nagui poursuit Cyril Hanouna en justice, l’animateur de TBT9 lui répond en direct

Un nouveau conflit éclate dans le paysage audiovisuel français entre deux figures de la télévision : Nagui et Cyril Hanouna. Ces derniers jours, Nagui a décidé d’engager des procédures judiciaires contre Cyril Hanouna, l’accusant de « dénigrement » et « injures publiques ». Cette annonce a été faite par ce dernier en direct lors de son émission Tout beau, tout neuf diffusée sur W9, où il a également répondu en évoquant plusieurs polémiques récentes concernant son adversaire. Ce bras de fer s’inscrit dans un contexte tendu entre les deux animateurs, amplifiant les disputes déjà récurrentes dans le milieu audiovisuel.

Lors de sa prise de parole à l’antenne, Cyril Hanouna a indiqué avoir été informé dans la journée de la décision de Nagui d’entamer des poursuites à son encontre. L’animateur a minimisé l’impact de ces plaintes en adoptant un ton décontracté, laissant transparaître son désintérêt face à ces accusations qu’il considère infondées. En effet, il a rappelé que Nagui lui reprocherait plusieurs propos tenus dans différentes émissions ces derniers mois, ce qui a conduit à ces démarches judiciaires. Cette confrontation ouvre une nouvelle page dans un conflit qui dépasse désormais le simple différend verbal, avec une dimension légale engageant potentiellement des conséquences importantes pour les deux personnalités.

Nagui engage une action judiciaire et Hanouna réagit en direct

Mercredi 27 mai 2026, sur le plateau de l’émission TBT9, Cyril Hanouna a annoncé que Nagui avait déposé deux plaintes à son encontre. L’animateur de France 2 reproche à Hanouna des propos diffamatoires et insultants, qu’il juge préjudiciables à son image. Cette information a suscité un vif intérêt médiatique, certains journalistes ayant contacté Hanouna pour en savoir plus sur l’affaire. Mais lui-même a relativisé l’événement, affirmant que cette procédure n’affecterait pas sa carrière ou sa vie personnelle. Hanouna a présenté l’opération judiciaire comme une tentative de Nagui de contrôler le récit médiatique autour de leurs différends.

Face à ces accusations, Cyril Hanouna n’a pas hésité à contre-attaquer en direct devant ses chroniqueurs et ses téléspectateurs. Il a affirmé que ces plaintes étaient un moyen pour Nagui de détourner l’attention de plusieurs polémiques qui l’entourent actuellement. Hanouna a notamment pointé du doigt les révélations faites par une commission d’enquête sur les profits réalisés par Nagui sur les jeux qu’il anime pour le service public, sujet sensible dans le paysage télévisuel français.

Par ailleurs, Hanouna a rappelé que Nagui venait de quitter France Inter, ainsi que l’annulation de la relance du jeu Intervilles sur France 2, émission que ce dernier animait et produisait à un coûtjournalier évalué à plus de 800 000 euros par épisode. Ces événements sont, selon Cyril Hanouna, des signes que Nagui « perd pied » dans sa carrière, renforçant l’idée que la démarche judiciaire vise à faire taire toute forme de critique. Cette escalade verbale est particulièrement suivie par les observateurs du monde audiovisuel, compte tenu du poids médiatique des deux animateurs.