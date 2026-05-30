Léa Salamé au JT de France 2 : déjà la fin envisagée avec les échéances électorales

Depuis septembre 2025, Léa Salamé officie à la présentation du journal télévisé de 20 heures sur France 2, succédant à Anne-Sophie Lapix. Son arrivée dans ce rôle prestigieux a été suivie de près par les médias et le public, tant le poste est stratégique et très exposé. Or, alors que la campagne présidentielle de 2027 se profile, la question de son avenir à l’antenne commence à se poser avec insistance, notamment en raison des choix politiques à venir de son compagnon, Raphaël Glucksmann, figure engagée et leader du parti Place publique. Ce contexte soulève des interrogations sur une possible démission de Léa Salamé, qui pourrait souhaiter préserver son impartialité en période électorale majeure.

Léa Salamé a intégré France 2 avec l’ambition d’incarner une nouvelle voix dans le journalisme télévisé grand public. Dès son premier « Mesdames, Messieurs, bonsoir » prononcé le lundi 1er septembre 2025, elle a été soumise à une attention médiatique intense, obligeant la journaliste à une rigueur sans faille dans la conduite de ses éditions. Si son professionnalisme n’est généralement pas remis en cause, quelques erreurs notables ont été largement commentées, comme la confusion entre deux professeurs victimes d’un meurtre. Par ailleurs, certains entretiens, notamment avec des personnalités comme Marion Cotillard, ont suscité des controverses sur le ton ou la forme, illustrant la difficulté permanentes d’animer ce rendez-vous quotidien, qui reste au cœur du débat journalistique et politique en France.

Cependant, plus que les aléas liés à sa mission, c’est la configuration politique actuelle qui pourrait incarner un tournant dans sa carrière audiovisuelle. En effet, la prochaine présidentielle française, prévue au printemps 2027, trouve déjà ses candidats et ses challengers annoncés. Parmi eux, Raphaël Glucksmann, compagnon de Léa Salamé, reste un acteur incontournable dont la décision est attendue avec attention. Le choix de ce dernier de se porter candidat ou non engage en effet la position même de la journaliste sur le plateau de France 2, notamment concernant le principe d’objectivité indispensable à la crédibilité du journal télévisé.

Léa Salamé face à l’hypothèse d’une candidature présidentielle de Raphaël Glucksmann

Les interrogations sont aujourd’hui vives en interne chez France Télévisions : quelle position prendra Léa Salamé si Raphaël Glucksmann franchit le pas vers la candidature officielle à la présidentielle ? Cette éventualité ne laisse guère de doute sur un probable retrait régulier ou définitif de la journaliste de l’antenne, dans un souci d’éviter tout conflit d’intérêts ou atteinte à l’impartialité de la chaîne publique. Le compagnon de la journaliste a indiqué qu’il comptait se laisser « trois mois » pour prendre une décision claire et définitive sur sa candidature.

Pour l’heure, France Télévisions ne communique pas officiellement sur un éventuel remplacement, visant à ne pas déstabiliser Léa Salamé dans l’exercice de ses fonctions. Ainsi, en coulisses, il est question de préserver l’équilibre éditorial sans anticiper trop rapidement une éventuelle réorganisation. En cas de départ, une solution temporaire a d’ores et déjà été mise en place : Jean-Baptiste Marteau, présentateur connu et apprécié des téléspectateurs de France 2, assure depuis la rentrée une fonction de remplaçant ou « joker ».

Historique oblige, Léa Salamé s’était déjà retirée avant deux échéances majeures : lors des élections européennes de mars 2019 puis en mars 2024, elle s’était mise en retrait des antennes de France 2 et de France Inter deux mois avant les scrutins. Ce précédent laisse envisager un retrait anticipé en cas de candidature officielle de Raphaël Glucksmann. Reste à savoir qui prendra durablement sa place si un départ officiel se confirme, ainsi que la durée de cette éventuelle absence.