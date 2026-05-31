Matthieu Delormeau absent depuis longtemps du plateau de Cyril Hanouna récupéré par Léa Salamé

Matthieu Delormeau, figure emblématique des médias français, fait récemment son retour sur le devant de la scène médiatique après une période d’absence suite à un incident survenu dans l’émission de Cyril Hanouna. Bien que son retrait de l’émission Tout beau tout neuf ait suscité de nombreuses interrogations, le chroniqueur poursuit son activité en accordant une interview au magazine télévisé Quelle époque ! sur France 2, où il revient sur son parcours personnel et professionnel, ainsi que sur les épreuves qu’il a traversées. Son livre autobiographique, dans lequel il se confie sur ses addictions et ses combats, témoigne de son envie de transparence auprès du public.

Après avoir été longuement absent des plateaux, Matthieu Delormeau avait fait un retour remarqué à la rentrée dans l’émission de Cyril Hanouna. Celui-ci l’avait rapidement réintégré à sa table de chroniqueurs, offrant ainsi au public une occasion de le retrouver en pleine forme. Delormeau s’était alors montré très transparent sur ses luttes contre ses addictions, offrant un témoignage poignant qui avait suscité l’émotion chez les téléspectateurs. Cependant, en mars dernier, l’animateur aurait de nouveau rencontré des ennuis judiciaires, ce qui a eu pour conséquence son éloignement progressif de l’émission.

Le mystère entourant son absence a été en partie levé par Cyril Hanouna lui-même durant une de ses émissions, où il a évoqué une altercation avec un membre de l’équipe, Amaury. Selon Hanouna, Delormeau avait initialement reçu l’autorisation de quitter le plateau mais avait été rappelé à plusieurs reprises afin de revenir. Toutefois, la décision est restée que Matthieu reviendrait dans l’émission à sa convenance, ce qui explique son absence prolongée.

Un retour médiatique sur France 2 et des confidences personnelles

Alors qu’il n’est plus visible dans l’équipe de Cyril Hanouna, Matthieu Delormeau a choisi de s’exprimer dans un cadre différent, plus intime. Il sera en effet invité le 30 mai sur France 2 dans l’émission Quelle époque !, animée par Léa Salamé. Cette intervention est largement motivée par la promotion de son ouvrage Addictions : il a suffi d’une fois, dans lequel il aborde avec franchise ses difficultés passées ainsi que son combat contre l’addiction. Ce livre, accueilli avec intérêt par le public, marque une étape importante dans la carrière de Delormeau, qui se livre sans filtre sur des sujets délicats.

Par ailleurs, dans une récente interview donnée sur la chaîne Youtube « Bangerz », l’ancien animateur est revenu sur un volet plus intime de sa vie. Il a ainsi évoqué la mort de sa mère, un événement qui l’a profondément marqué. Avec recul, il a exprimé un long cheminement personnel pour parvenir à accepter certaines blessures familiales, notamment vis-à-vis de ses parents. Il y confie avoir mis cinquante ans pour comprendre et pardonner certaines choses, une réflexion qui lui tient manifestement à cœur.

Delormeau a aussi partagé ses aspirations actuelles, révélant un souhait puissant et personnel : devenir père. « Avoir un enfant, c’est mon rêve. Aujourd’hui, je veux transmettre, être avec quelqu’un », a-t-il déclaré. Ce désir de paternité apparait comme une ambition majeure pour lui, pointée comme une étape importante dans sa vie. Il reste toutefois à observer comment cet objectif s’insèrera dans les projets futurs de Matthieu Delormeau.