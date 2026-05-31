Moïse Kouamé refuse de jouer pendant la finale de la Ligue des champions à Roland-Garros 2026

Moïse Kouamé est la révélation majeure de ce Roland-Garros 2024. À seulement 17 ans, ce jeune talent français suscite l’admiration sur les courts parisiens grâce à des performances exceptionnelles. Après être sorti victorieux des phases qualificatives, il vient de franchir une étape historique en accédant pour la première fois au troisième tour d’un tournoi du Grand Chelem. Cette prouesse fait de lui le plus jeune joueur français depuis Richard Gasquet en 2002 à réaliser un tel exploit à Roland-Garros, confirmant ainsi son statut de prodige du tennis tricolore.

Son parcours lors de ce tournoi est d’autant plus remarquable qu’il s’est imposé face à des adversaires nettement mieux classés, démontrant une maturité et une maîtrise rare à son âge sur la terre battue de la porte d’Auteuil. Cette ascension fulgurante intervient alors que Moïse Kouamé était encore très éloigné du top 100 mondial il y a quelques mois. Sa progression fulgurante rappelle les débuts prometteurs d’autres figures emblématiques du tennis français comme Gaël Monfils ou Richard Gasquet, suscitant un engouement important chez les amateurs et professionnels du tennis.

Ce mardi, le jeune prodige français affrontera le Chilien Alejandro Tabilo au troisième tour, dans ce qui sera sans doute un des matchs à suivre à Roland-Garros. Tabilo, actuellement dans le top 30 mondial, bénéficie d’un avantage particulier puisqu’il est directement qualifié pour ce tour suite au forfait de Valentin Vacherot, représentant de Monaco. Le match se déroulera sur le court Suzanne-Lenglen, où Moïse Kouamé défendra ses chances devant le public parisien, qui suit avec attention sa progression dans le tournoi.

Fan du PSG, Kouamé ne veut rien rater de la finale

En parallèle de sa campagne sur le court, Moïse Kouamé a récemment fait les titres pour une déclaration étonnante concernant sa passion pour le football. Dans une interview accordée à TNT Sports, le jeune joueur a demandé à ne pas disputer de match durant la finale de la Ligue des champions, programmée ce samedi soir. Cette déclaration a été remarquée, notamment car elle illustre la double passion du jeune athlète pour le tennis et le football.

Fan inconditionnel du Paris Saint-Germain, Kouamé a précisé avec humour qu’il souhaitait jouer en matinée plutôt qu’en fin d’après-midi : “Je veux jouer à 11 heures, pas à 18 heures”. Ce souhait lui permettrait de suivre tranquillement la rencontre européenne, sans être contraint d’être sur un court en même temps que cette grande affiche. Cette sortie a rapidement circulé sur les réseaux sociaux, où elle a suscité beaucoup d’amusement et souligné la fraîcheur de ce joueur encore adolescent.

Cette passion pour le PSG est un trait d’humanité qui fait écho au parcours d’un jeune sportif sous les projecteurs mais qui conserve ses centres d’intérêts simples. L’engouement du public et des internautes autour de cette déclaration témoigne aussi d’une admiration pour le joueur, non seulement pour ses exploits sportifs mais aussi pour sa personnalité accessible et pleine de naturel.

Des records déjà historiques à seulement 17 ans

Moïse Kouamé inscrit déjà son nom dans les annales du tennis français. À seulement 17 ans et 2 mois, il devient le plus jeune joueur tricolore à se hisser au troisième tour de Roland-Garros en plus de deux décennies. Cette performance exceptionnelle est d’autant plus remarquable qu’elle est rare chez les joueurs du XXIe siècle, et le place d’ores et déjà parmi les espoirs les plus prometteurs de la nouvelle génération.

Sur le court, le jeune athlète fait preuve d’une redoutable capacité à gérer la pression, à évoluer tactiquement et à maintenir un niveau de jeu élevé face à des concurrents plus expérimentés. Ces qualités expliquent en partie sa progression rapide dans le classement mondial depuis l’année précédente. Son style de jeu et sa détermination ont d’ores et déjà conquis le public français, qui suit avec attention son parcours à Roland-Garros.

Alors que son duel face à Alejandro Tabilo approche, tous les regards sont tournés vers ce joueur à l’avenir prometteur dont les exploits pourraient contribuer à renouveler le tennis français. Le tournoi parisien reste un terrain où se révèlent les champions de demain, et Moïse Kouamé est un des principaux candidats à cette distinction en 2024.