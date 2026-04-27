Don Jazzy, le refus de se plaindre malgré le succès

Figure majeure de l’industrie musicale nigériane, Don Jazzy revendique une approche humble de la réussite. Invité d’un podcast, le patron de Mavin Records assure ne jamais critiquer les revers de la célébrité, tout en affichant une ambition intacte d’accroître son impact.

Le producteur nigérian Michael Collins Ajereh, plus connu sous le nom de Don Jazzy, cultive une philosophie claire face au succès : ne jamais s’en plaindre. Invité du podcast Keeping It Real With Jima, le patron du label Mavin Records a expliqué redouter de voir sa réussite lui échapper s’il venait à en critiquer les revers. Une manière, selon lui, de rester ancré malgré la notoriété.

Interrogé sur les aspects du succès qu’il aurait préféré éviter, l’homme de musique s’est montré mesuré : « J’aime tout ce que Dieu m’a donné. Évidemment, il y a des moments où l’on souhaiterait que certaines choses soient différentes. Mais je ne souhaite rien de différent… » Avec un sourire, Don Jazzy a toutefois laissé entrevoir une ambition intacte : disposer de moyens encore plus importants pour élargir son impact. « J’aimerais être plus riche dans une autre vie », a-t-il glissé, conscient que ses ressources actuelles limitent encore l’ampleur de ses actions.



