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UMOA : Société Générale Côte d’Ivoire reste en tête, la BIIC béninoise se classe 8e

Dans son rapport annuel 2025 publié le 21 août 2026, la Commission bancaire de l’UMOA maintient Société Générale Côte d’Ivoire au 1er rang régional par total de bilan, avec 3 783 420 millions de FCFA arrêtés au 31 décembre 2025. La Banque nationale d’investissement de Côte d’Ivoire suit avec 3 210 337 millions, tandis que la Banque internationale pour l’industrie et le commerce du Bénin (BIIC) se classe 8e avec 1 886 838 millions.

Ousmane Traoré Samba
Ousmane Traoré Samba
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Economie
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UMOA : Société Générale Côte d’Ivoire reste en tête, la BIIC béninoise se classe 8e
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Le document porte sur un secteur qui comptait 135 banques en activité dans l’Union à la fin de 2025. Il confirme aussi la domination ivoirienne dans ce palmarès, six des dix premières banques du classement étant basées en Côte d’Ivoire.

Pour le Bénin, la présence de la BIIC dans les premières places régionales constitue le principal fait saillant du tableau publié par l’autorité prudentielle. Le rapport consulté ne fait apparaître qu’une banque béninoise parmi les dix premiers établissements de l’Union.

Publié quatre jours avant la reprise médiatique du classement, le rapport annuel 2025 de la Commission bancaire de l’UMOA arrête la photographie du secteur au 31 décembre 2025. La BIIC est l’unique banque béninoise présente dans les dix premières positions du classement régional.

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