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Uranium : Orano étend son exploration au Botswana après la perte de contrôle de SOMAÏR au Niger

Orano étend son exploration au Botswana en misant sur de nouvelles licences, alors que le groupe a confirmé en décembre 2024 avoir perdu le contrôle opérationnel de la Somaïr au Niger, un revers majeur dans l’un de ses anciens piliers d’approvisionnement en uranium.

Ousmane Traoré Samba
Ousmane Traoré Samba
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Economie
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Uranium : Orano étend son exploration au Botswana après la perte de contrôle de SOMAÏR au Niger
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Le groupe indique avoir obtenu des licences d’exploration au Botswana et y avoir relancé des programmes à partir de 2026, dans le cadre d’une stratégie de diversification géographique de son approvisionnement.

Ce mouvement concerne l’exploration, et non une production déjà en cours. Il intervient après les difficultés rencontrées au Niger, où Orano affirme que les autorités empêchent l’application de décisions de gouvernance et bloquent l’exportation de la production de Somaïr.

Au printemps 2026, le quotidien botswanais Mmegi rapportait qu’Orano avait 15 permis d’exploration en cours d’examen dans le district de Ghanzi, soit environ 15 000 km².

Selon Reuters, dans une information reprise le 24 août 2026, le Botswana a accordé trois nouveaux permis d’exploration au groupe, qui s’ajoutent à 15 licences déjà détenues par Orano.

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