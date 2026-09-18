Bénin : plus de 20 projets cherchent 2 à 3 milliards $ à Cotonou

Plus de 20 projets béninois représentant 2 à 3 milliards de dollars de besoins de financement sont présentés à des investisseurs à Cotonou au Benin Deal Room 2026, organisé du 16 au 18 septembre. La rencontre réunit porteurs de projets, institutions financières et investisseurs autour d’opérations soutenues par le gouvernement.

Le portefeuille couvre notamment l’agro-industrie, l’industrie manufacturière, les infrastructures, la logistique et l’énergie. Les organisateurs présentent ces projets comme suffisamment avancés pour entrer dans des discussions de financement et de partenariat.

La plateforme fixe comme objectif plus de cinq protocoles d’accord d’ici mars 2027. Elle prévoit aussi un suivi des dossiers pendant 60 jours après la rencontre afin de prolonger les échanges engagés entre investisseurs et promoteurs.

Le Conseil national du patronat du Bénin indique que l’événement est organisé par l’Agence de Promotion des Investissements et des Exportations (APIEx) à Cotonou. Le CNP a été invité à proposer quatre représentants du secteur privé pour participer aux échanges.

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La première édition s’est ouverte le 16 septembre avec une vingtaine de projets présélectionnés, selon La Nation. Le journal situe également le potentiel de financement dans une fourchette de 2 à 3 milliards de dollars et cite parmi les secteurs concernés l’agro-industrie, l’agriculture, les infrastructures, le BTP et l’énergie.

Le dispositif repose sur des rendez-vous ciblés entre investisseurs et promoteurs ainsi que sur un accès à la documentation des projets. L’intégration au portefeuille dépend notamment de la maturité du projet, de la crédibilité du promoteur, du besoin de financement, du statut réglementaire et de la qualité des pièces disponibles.