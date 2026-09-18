Éthiopie : Kurmuk broie son premier minerai avant sa première coulée d’or

La mine de Kurmuk, dans la région éthiopienne de Benishangul-Gumuz, a commencé à faire passer son premier minerai dans le circuit de concassage et a été raccordée au réseau électrique national, a annoncé Allied Gold le 17 septembre. Le site se prépare à produire son premier or dans les prochaines semaines.

La ligne électrique de 132 kV s’étend sur 88 kilomètres. Construite par Ethiopian Electric Power, elle alimente désormais la mine dans le cadre d’un contrat d’achat d’électricité de vingt ans à environ 0,04 dollar par kilowattheure, selon la société.

Allied Gold indique avoir déjà constitué un stock d’environ un million de tonnes de minerai et vise près de 1,5 million de tonnes, soit l’équivalent d’environ trois mois d’alimentation de l’usine. Le minerai doit être introduit dans le circuit de broyage au cours des prochaines semaines.

Kurmuk Gold Mine Plc a parallèlement informé le ministère éthiopien des Mines de l’imminence de la première coulée d’or pendant les essais à chaud. Cette étape ne correspond pas encore au démarrage officiel de la production commerciale.

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Les premières ressources traitées proviendront des fosses à ciel ouvert de Dish Mountain et d’Ashashire. Allied Gold chiffre les réserves prouvées et probables actuelles à environ 2,7 millions d’onces d’or.

Pour sa première année complète, la compagnie prévoit une production de 240 000 à 270 000 onces, puis environ 300 000 onces l’année suivante. Son plan initial vise une production moyenne d’au moins 240 000 onces par an sur une durée stratégique de quinze ans.

Le projet comprend aussi environ 1 450 kilomètres carrés de permis d’exploration autour des deux gisements initiaux. Les ressources supplémentaires issues de futures campagnes d’exploration ne sont pas intégrées aux réserves actuellement déclarées.