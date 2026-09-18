Bénin : des cabinets privés recherchés pour auditer les entités publiques

La Présidence de la République du Bénin a lancé, le 17 septembre 2026, une présélection de cabinets privés appelés à réaliser des missions d’audit dans les entités publiques et les collectivités territoriales. L’avis prévoit deux listes distinctes, l’une pour l’audit interne et l’autre pour l’audit externe et les investigations.

La première liste regroupera les cabinets susceptibles d’intervenir sur les missions d’audit interne. La seconde sera consacrée aux audits externes et aux investigations. Un même cabinet pourra figurer sur les deux listes s’il satisfait aux critères exigés pour chacun des deux lots.

La procédure est ouverte aux cabinets régulièrement inscrits à l’Ordre des experts-comptables et comptables agréés du Bénin (OECCA-Bénin). Les dossiers de manifestation d’intérêt doivent parvenir à la Présidence au plus tard le 9 octobre 2026 à 17 h 30, selon l’avis signé par la Personne responsable des marchés publics. Le dépôt peut se faire par voie électronique, en un fichier PDF unique, ou physiquement au nouveau bâtiment de la Présidence.

Les cabinets retenus intégreront des listes restreintes destinées à alimenter un accord-cadre d’une durée de 36 mois, exécuté au moyen de bons de commande ou de marchés subséquents selon les besoins de l’autorité contractante. La présélection exige une note minimale de 70 points sur 100.

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Expérience, effectifs et certifications parmi les critères

La grille d’évaluation accorde jusqu’à 50 points aux références techniques du cabinet ou du personnel proposé pour les missions correspondant au lot visé. L’expérience générale du cabinet ou de son personnel clé compte pour 20 points, tandis que les effectifs d’experts-comptables diplômés, de stagiaires, de spécialistes des marchés publics et de professionnels certifiés complètent la notation.

Les certifications citées dans l’avis comprennent notamment les titres CIA pour l’audit interne, CFE pour l’examen de fraude, CISA pour l’audit des systèmes d’information et CAMS pour la lutte contre le blanchiment. Les candidats doivent également fournir leurs références en matière de passation et d’exécution des marchés publics depuis 2021.

Le dossier doit comprendre, entre autres, le registre du commerce, les statuts, l’attestation d’inscription à l’OECCA-Bénin, les attestations fiscales et sociales en cours de validité, l’assurance de responsabilité civile professionnelle ainsi que les états financiers des exercices 2023, 2024 et 2025. Une déclaration sur l’honneur doit aussi attester l’absence d’exclusion de la commande publique, de condamnation pour fraude ou corruption et de conflit d’intérêts.

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L’inscription sur l’une des listes ne vaut pas attribution automatique d’un marché. L’avis précise que les modalités d’intervention et les délais d’exécution seront fixés dans chaque marché subséquent ou bon de commande émis pendant les 36 mois de l’accord-cadre.