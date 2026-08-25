Mozambique : l’ANE lance un appel pour superviser le programme routier Mais Estradas 2031

L’Administration nationale des routes du Mozambique (ANE, IP) a lancé un appel à manifestation d’intérêt pour recruter des consultants chargés de superviser les travaux d’asphaltage prévus dans le programme « Mais Estradas – 2031 », qui doit couvrir les régions sud, centre et nord du pays.

L’appel porte sur la fiscalisation technique, contractuelle, environnementale et sociale des chantiers, ainsi que sur les volets santé et sécurité. Les travaux à encadrer doivent être exécutés en mode conception-construction, ce qui place cette procédure au cœur de la préparation opérationnelle du programme.

Le ministère mozambicain des Transports et de la Logistique présente « Mais Estradas – 2031 » comme un programme 2026-2031 visant des interventions sur plus de 3 000 kilomètres de routes nationales. Au Parlement, le ministre João Matlombe a lui aussi évoqué des travaux sur plus de 3 000 kilomètres d’ici 2031.

Selon le ministère, la résilience climatique figure parmi les critères de priorisation, aux côtés de l’impact social et de la pertinence économique. La date limite de dépôt des manifestations d’intérêt est fixée au 17 septembre 2026 à 10h00, heure du Mozambique.