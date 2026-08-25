Tunisie : la STEG renforce son réseau alors que les délestages se poursuivent

La Société tunisienne de l’électricité et du gaz (STEG) a inauguré vendredi 21 août 2026 une nouvelle station de transformation haute tension dans la zone industrielle Hached, à Bouargoub, dans le gouvernorat de Nabeul. D’un coût de 47 millions de dinars tunisiens (environ 16 millions de dollars), cette infrastructure vise à renforcer le réseau électrique régional du Cap Bon, alors que le pays continue de connaître des délestages récurrents.

La cérémonie d’inauguration s’est tenue en présence de la gouverneure de Nabeul, Hana Chouchani, et du président-directeur général de la STEG, Fayçal Trifa. La nouvelle station est équipée de deux transformateurs 33/225 kilovolts d’une capacité de 40 mégawatts chacun, ainsi que de 27 cellules moyenne tension, après dix-huit mois de travaux.

Elle est reliée au reste du réseau par trois lignes aériennes à 225 kilovolts, vers Grombalia (9,6 kilomètres), Jebel Ressas (10,5 kilomètres) et Bouficha (24,7 kilomètres). Selon la STEG, l’objectif est de sécuriser l’approvisionnement des zones manufacturières de la région, de prévenir les coupures accidentelles et de renforcer l’attractivité du territoire pour les investisseurs.

Des délestages toujours annoncés dans plusieurs régions

Cette mise en service intervient alors que la STEG continue d’annoncer, presque chaque semaine depuis le début du mois d’août, des coupures tournantes dans plusieurs régions du pays aux heures de forte demande. La compagnie publique justifie ces délestages par la pression exercée sur le réseau pendant les pics de consommation estivaux, liés notamment à l’usage intensif de la climatisation.

Le renforcement du réseau à Bouargoub s’inscrit dans une série de projets d’infrastructure engagés par la STEG pour moderniser le transport d’électricité dans le pays, sans que la compagnie n’ait annoncé de calendrier précis pour la fin des délestages.