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Algérie : la demande d’électricité atteint un record de 21 828 MW en pleine canicule

La demande nationale d’électricité en Algérie a atteint un record de 21 828 mégawatts le 19 août 2026 à 14h30, sur fond de canicule et de forte humidité dans plusieurs wilayas, selon les autorités énergétiques algériennes.

Ousmane Traoré Samba
Ousmane Traoré Samba
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Economie
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Algérie : la demande d’électricité atteint un record de 21 828 MW en pleine canicule
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Ce niveau constitue le cinquième pic historique enregistré depuis le début de l’été 2026. Il dépasse aussi d’environ 1 200 MW le record relevé en 2025, ce qui confirme la pression exercée par les vagues de chaleur sur le réseau national.

Le record domestique intervient alors que Sonelgaz poursuit en parallèle ses projets d’interconnexion et d’exportation d’électricité dans la région. Ce contexte reste toutefois secondaire par rapport au fait principal du 19 août, qui tient d’abord à la hausse de la consommation intérieure.

Avant l’été, le groupe public avait dit avoir renforcé les capacités de production et de transport afin d’absorber la pointe saisonnière. Cette marge devait permettre de sécuriser l’alimentation du marché local malgré la progression de la demande.

En juin 2026, Sonelgaz indiquait avoir ajouté plus de 1 850 MW de capacités et anticipait une pointe pouvant atteindre 22 150 MW en cas de températures exceptionnelles, un seuil dont le réseau s’est rapproché avec le record annoncé le 19 août.

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