« Tu n’as pas pu toucher de tes mains cette … », à peine maman, Sessimè pleure l’absence de son père

A peine devenue mère, la chanteuse Sessimè pleure le décès de son père Charles Juste Guédou rappelé à Dieu le 10 avril 2023.

Une semaine après la naissance de son fils, la chanteuse béninoise Session a exprimé sa tristesse pour l’absence de son père à ses côtés. « Ces derniers mois ont été très difficiles pour moi; un vrai défi à relever entre rester forte face à la grande douleur de la perte de papa et la joie exceptionnelle de la grâce d’être mère! », a écrit Sessimè sur sa page Facebook ce jeudi 27 juillet 2023.

A l’en croire, le manque est profond et elle aurait voulu avoir son père à ses côtés actuellement. « Papa !!! j’aurais aimé que tu sois encore là pour voir le magnifique résultat de ce pour quoi tu as si tant prié depuis des années, car oui tes prières ont été exaucées avant que tu ne quittes ce monde mais tu n’as pas pu toucher de tes mains cette «pire grâce divine!» Merci pour tout Père! Tu me manques », a-t-elle exprimé.

La chanteuse Sessimè a accouché dans la nuit du mercredi 19 au jeudi 20 juillet 2023. Selon les informations de BENIN WEB TV, Sessimè est mère d’un petit garçon dont le prénom et le père ne sont pas encore dévoilés.

Pour rappel, la grossesse de Sessimè avait été annoncée par BÉNIN WEB TV en février 2023. Mais avant, en décembre 2022, la chanteuse avait avoué publiquement qu’elle est en couple avec le chanteur béninois Nikanor. Une annonce confirmée par ce dernier lors de son passage sur l’émission K’Fé Week-end de TVC en décembre 2022.

