« Tu n’as pas été capable de … », Suspect 95 dévoile les carences de Jules Béco

Au cœur de la polémique depuis sa séparation avec son manager Jules Bécco, le rappeur ivoirien Suspect 95 a fait de graves révélations dans un direct le vendredi 26 mai 2023.

Jules Béco annonçait mardi 23 mai 2023 de façon subtile sa séparation avec Suspect 95. Dans son message, l’artiste ivoirien dénonçait une sorte d’ingratitude de la part de son artiste. Vendredi dernier, Suspect 95 a décidé de lever un coin de voile sur cette affaire. A le croire, sa séparation d’avec Jules Béco remonte à l’année dernière.

Selon son message, cela fait bien des années qu’il n’était plus satisfait du travail de son manager. « On a toujours tout fait pour garder ton image clean. C’est toi qui prend les prix Meilleurs Manager Primud, Tu as toujours eu cet honneur, cette lumière là, mais tu sais que ce n’est pas vrai. Tu ne peux pas venir pour dire que c’est toi qui organise ma carrière », a-t-il dénoncé.

Suspect 95 humilie Jules Béco

Pour Suspect 95, ça fait longtemps qu’il n’est plus son manager principal. Mieux il indique avoir déjà fait part à Jules Beco de ses carences. « Tu es conscient que tu n’as pas été capable d’organiser les choses jusqu’à présent, de faire un suivi , tu n’es pas capable de le faire. C’est pourquoi je veux mettre (…) à cette place », lui aurait t-il déjà expliqué hors micro.

Il va plus loin en insistant que Jules Béco était maintenu dans son équipe malgré lui. « Depuis longtemps le travail n’est plus satisfaisant mais on essaie de trouver une manière pour que tu sois toujours dans l’équipe. Si non, si on doit parler du travail, non vieux, tu es dispersé, tu n’es pas concentré, tu ne veux pas apprendre. Tu penses que tu connais (..) », a-t-il ajouté en insinuant que son ex manager est toujours accroché aux vielles méthodes et boycottait les réunions hebdomadaires des lundis au profit de ses activités personnelles.

Même une affaire de disparition de plus de 15 millions de FCFA divise Suspect 95 et Jules Béco. « Ta manière de gérer l’ragent, le nœud de la guerre, comment tu fais tes calcules, il y a des trous de plusieurs millions », a-t-il insisté. Cette clarification de Suspect 95 est une grosse humiliation pour Jules Béco dont les carences et faiblesses ont été mises à nues par son ex artiste.

