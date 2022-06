« Tu es née leader mon bb »: Apoutchou traité de lèche-botte après ce message à Emma Lohoues

Apoutchou National ne rate jamais l’occasion de faire parler de lui sur les réseaux sociaux. Au milieu d’une rumeur de clash entre Emma Lohoues et Carmen Sama, le fils de Bleu Brigitte vient d’envoyer un message qui fait polémique.

La relation tant enviée entre les deux amies Carmen Sama Et Emma Lohoues n’est plus au beau fixe. L’on se rappelle qu’il y a quelques mois, l’influenceuse la plus suivie sur les réseaux sociaux en Côte d’Ivoire avait même ouvertement critiqué la veuve de Dj Arafat au sujet de ses nombreuses sorties à polémique.

Cependant depuis quelques heures, certains internautes ont déclenché une rumeur de clash entre les deux jeunes femmes. Alors que la rumeur continue de faire boule de neige, Apoucthou National qui est très proche d’Emma Lohoues est monté au créneau pour faire une déclaration étrange.

« Quand tu t’accroches à n’importe qui sans connaître ta vraie valeur c’est comme ça que ta personne traîne. Souvent être seul est mieux qu’être mal accompagné. Amitiés des réseaux sociaux remplies d’hypocrisie est toujours comme ça. Beaucoup rentrent dans nos vies pas par amour mais pour connaître ta faiblesse AFIN DE te déstabiliser. Tu es née leader mon bb je t’aime fort et encore plus fort« , a écrit Apoutchou National en légende d’une photo d’elle et Emma Lohoues.

Pour conclure, l’influenceur vivant en France a ajouté: « Appelez nous le couple lumière Dieu donne à qui il veut tu es un aigle tu pouvais pas durer avec la compagnie des pigeons« . Même si Apoutchou n’a indexé personne dans son post, les internautes ont vite compris qu’il s’agit d’un tacle à l’endroit de Carmen Sama.

Et comme l’on pouvait s’y attendre, les internautes n’ont pas manqué de réagir. « C’est quel garçon pkapkato ça la? Deux femmes sont en discours toi homme ta bouche cherche quoi dedans », « Carmen Sama tu as vu ce que tu as créé, aApoutchou on t’aime bien mais , quitte dans palabres de femmes ok« , « Toi ta forme on dirait hippopotame là deux femmes sont en palabre si tu ne peux les conseiller fermes là djayiri« , voilà entre autre quelques commentaires.