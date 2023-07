« Tu es méchante… », Kevin Obin dézingue l’ex Miss ivoirienne Marlène Kouassi

- Publicité-

Le bloggeur ivoirien Kevin Obin s’est violement pris à l’ex Miss Côte d’Ivoire Marlène Kouassi qu’il traite de femme méchante.

Marlène Kouassi n’a fait aucun engagement publique pendant qu’elle était Miss Côte d’Ivoire 2023. Depuis son élection, à chaque sortie publique elle essuyait des critiques à cause de son style vestimentaires.

Mais elle a attendu la fin de son mandat pour s’exposer publiquement. En effet au lendemain du concours Miss Côte d’Ivoire 2023, à peine a-t-elle remis la couronne qu’elle a enchainé la publication de photo sensuelles sur sa page avec la clé des tenues glamour qui ne laisse personne indifférentes.

Un effacement qui provoque la colère de Kevin Obin qui a fait des reproches à l’ancienne Miss ivoirienne dans un direct. Pour Kevin Obin, Marlène Kouassi n’a pas valorisé la couronne les 12 derniers mois où elle été à l’honneur.

« Tu es méchante, Marlène, regarde comment tu es belle. Quand tu était Miss, tu t’habillais, on dirait une fille qui a passé le concours de eau et forêt et puis ça ne marche pas. Mandant que tu as fait, on ne t’a pas vu sur une chaine de télé. Une station de radio, on t’a pas vu. Tu n’as fait aucune émission en un an. Une Miss qui n’a jamais fait émission de télé. Jamais! S’il y a quelqu’un qui n’a pas eu mandant, c’est toi », a dénoncé Kevin Obin.

A le croire, Marlène Kouassi a fait express de faire de l’ombre au concours Miss Côte d’Ivoire tout au long de son madant.

