« Tu as raté l’éducation d’Apoutchou… »: Rachou Des Gor s’en prend à Bleu Brigitte

Bleu Brigitte continue de payer les violons des nombreux clashs de son fils Apoutchou National sur les réseaux sociaux. Après l’influenceuse Aya-Robert, c’est le tour de Rachou Des Gor de tirer à boulets rouges sur l’actrice Ivoirienne.

Depuis quelques jours, le torchon brûle entre Apoutchou National et l’animatrice Ivoirienne Yvidero. Tout a commencé lorsque que la web humoriste a pris position dans le clash qui oppose le fils de Bleu Brigitte à la chanteuse Bamba Ami Sarah, l’épouse de Souleymane Kamagaté.

En effet, Apoutchou National qui est connu pour ne pas garder sa langue dans sa poche s’en est ouvertement pris à Yvidero dans un direct sur Facebook, l’accusant d’avoir parler de lui sur son plateau d’émission. Depuis lors, les célébrités ne cessent de témoigner leur soutien à Yvidero qui dit s’être sentie profondément choquée par les propos peu courtois à son endroit.

Alors que les insultent de l’influenceuse Aya-Robert à l’endroit de Bleu Brigitte continuent encore de secouer la toile, Rachelle Koulibaly connue populairement sous le nom de Rachou Des Gor vient d’en rajouter une autre couche.

« (…)Tu as un fils qui insulte maman d’autrui pour avoir buzz et monétiser ses vidéos directs. Tu le bénis même, il aurait réussi et te fais honneur. Sincèrement madame, tant que ton fils insultera les femmes, tu seras insultée. Tu n’es pas la seule mère au monde qui mérite le respect« , a indiqué Rachou.

Et d’ajouter: « Sa mère devrait l’éduquer. S’il ne t’écoute pas, cela signifie que tu as raté son éducation. En ce moment là, supporte les répliques dues à ses insultes à l’endroit des femmes. Même Josey qui passe son temps à briser foyer dans pays là est mieux éduquée qu’Apoutchou » a-t-elle lancé à l’actrice Bleu Brigitte.