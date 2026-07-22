Tsew The Kid : ses chansons d’amour alimentent aujourd’hui les enquêtes

22 juillet 2026 — Le chanteur Tsew The Kid , de son vrai nom Tsiry Ralaiarisedy , a été mis en examen à Paris ce 22 juillet pour des faits présumés de viols conjugaux visant plusieurs femmes et pour des violences signalées par une quatrième plaignante. Agé de 29 ans , l’artiste conteste fermement ces accusations et bénéficie, selon la procédure, de la présomption d’innocence.

Selon les éléments rendus publics, trois femmes ont porté plainte pour viols conjugaux présumés et une quatrième pour violences, incluant deux tentatives d’étranglement. Une cinquième plainte a été déposée après la mise en examen. Lors de son audition, Tsew The Kid a assuré que « tous les rapports ont toujours été consentis et il n’y a jamais eu de violences ». Placé sous contrôle judiciaire, il poursuit néanmoins son activité musicale.

Artiste apparu sur la scène française depuis 2018, Tsew The Kid s’était fait connaître par un répertoire centré sur les émotions et les relations amoureuses. Né à Paris et d’origine malgache, il a construit une image publique fondée sur une écriture intime et autobiographique, abordant la culpabilité, les ruptures et les blessures sentimentales.

L’amour comme fil conducteur de sa discographie et la relecture de ses textes

La discographie de l’artiste comprend des titres cités désormais à l’appui de débats publics : Même les monstres rêvent d’amour, Jtm pas comme les autres, Combien ça m’coûte, Laisse faire ou Des mensonges et des claques. Ces morceaux décrivent séparations, manque affectif, dépendance et tentatives de réparation, thèmes qui ont constitué sa ligne artistique depuis ses premiers projets en 2018.

Plusieurs paroles ont été reprises sur les réseaux sociaux à la suite de l’information judiciaire. Des extraits évoquant l’impulsivité ou la reconnaissance d’un tort ont été cités, comme dans Maladroit : « Pardonnez-moi si je fais du mal sans le voir. » Dans Même les monstres rêvent d’amour, il chante : « Je suis quelqu’un d’honnête qui peut être un connard. » Ces passages, écrits avant la révélation des faits allégués, sont aujourd’hui relus par une partie du public sous un angle différent.

Les conseils des parties civiles estiment que les témoignages recueillis font apparaître un « mécanisme d’emprise » et soutiennent que la procédure pourrait encourager d’autres personnes à se manifester. L’avocat de Tsew The Kid a, pour sa part, appelé à la prudence et indiqué que son client souhaitait collaborer « pleinement avec la justice » afin que « la vérité soit faite », selon les déclarations publiées.

Sur le plan judiciaire, la mise en examen marque l’ouverture d’une instruction visant à vérifier les faits et à rassembler des éléments probants. Le contrôle judiciaire impose des obligations et des restrictions pendant la durée de la procédure. Parallèlement à ces étapes, l’artiste a récemment publié le titre Laisse-moi t’aimer, désormais écouté dans un contexte médiatique et judiciaire transformé.