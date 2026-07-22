Séverine Ferrer poursuivie par un scooter pendant sa relation avec Faudel

Séverine Ferrer , invitée du Club de l’été sur Europe 1 le 22 juillet 2026, est revenue sur une période traumatisante de sa vie : la relation médiatique qu’elle a entretenue à la fin des années 1990 avec le chanteur Faudel et les poursuites incessantes de paparazzis à scooter qui, dit-elle, ont mis sa vie en danger. Dans le même temps, son ex-compagnon fait l’actualité pour un cambriolage survenu près de Marbella, épisode qu’il a documenté dans une vidéo destinée à ses abonnés.

Sur le plateau, l’animatrice de l’émission Fan de a décrit des scènes de harcèlement routier où des motos de photographes suivaient sa voiture « sans relâche ». Elle a insisté sur le stress et le danger de ces poursuites : « Ce qui était effrayant, c’est vraiment le stress que ça procurait et les mises en danger ». Séverine Ferrer a ajouté qu’elle a immédiatement pensé à la princesse Diana en revivant ces images, en précisant qu’elle ne se compare pas mais souligne la similarité des mécanismes de traque et des risques associés.

L’animatrice a précisé que la menace ne concernait pas uniquement le couple : selon elle, « n’importe quel piéton ou automobiliste croisé sur la route pouvait payer les frais de cette traque effrénée. » Elle a également raconté que la pression médiatique s’est prolongée après la séparation, notamment lorsque, devenue mère, elle a été harcelée par des photographes cherchant coûte que coûte à obtenir un cliché d’elle avec son enfant. « Ce qui est étrange, c’est qu’il y a cette espèce d’oppression, en fait, et t’es pas habituée à ça », a-t-elle déclaré, tout en indiquant que, pour elle, cette traque s’est estompée relativement rapidement comparé à d’autres célébrités.

Faudel relate un cambriolage à Marbella et évoque le traumatisme de sa fille

Dans un autre registre, Faudel a posté une vidéo après un vol survenu à Los Monteros, près de Marbella. Dans cette prise de parole, le chanteur décrit sa sortie du commissariat et déplore un accueil qu’il juge froid : « On a très mal été reçus », rapporte-t-il, en évoquant des difficultés de communication avec les autorités locales en l’absence d’interlocuteurs parlant français, espagnol ou anglais.

Faudel a profité de sa vidéo pour adresser des conseils pratiques à ses abonnés : ne pas centraliser cartes bancaires et espèces dans un seul sac, se montrer vigilant dans les restaurants, éviter d’exhiber une liasse de billets et se méfier des véhicules de location identifiables. Il met aussi en garde contre la conservation des passeports dans les coffres-forts d’hôtels, évoquant la possibilité que certains établissements soient, selon lui, complices des vols.

Le chanteur a en outre raconté l’impact psychologique de l’incident sur sa fille, précisant que celle-ci a vécu « une soirée cauchemardesque », n’a pas retrouvé le sommeil avant plusieurs heures et a été prise de vomissements. Séverine Ferrer et Faudel, qui gardent aujourd’hui une relation qualifiée d’apaisée, s’étaient par ailleurs retrouvés en janvier dernier sur le plateau de C à vous pour évoquer leur histoire, évoquant une « certitude » d’être passés l’un à côté de l’autre, selon leurs propres mots.