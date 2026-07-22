Mosimann : qui est Maud Brooke, la maman de sa fille

Mosimann , le DJ franco-suisse, a annoncé son retrait du Delta Festival , estimant que les conditions de sa présence n’étaient plus réunies en raison du contexte entourant des accusations visant la direction de l’événement. Cette décision intervient alors que l’artiste a récemment révélé être le père d’une petite fille, Hayden , issue d’un projet de coparentalité avec sa proche collaboratrice et manageuse, Maud Brooke , accroissant l’attention médiatique autour de sa carrière et de sa vie privée.

Dans son message public, Mosimann a lié son retrait à des considérations de valeurs personnelles : il juge incompatible, avec ses principes, la tenue d’un concert dans un cadre affecté par des accusations dirigées contre l’organisation. Le choix de se désengager du festival s’inscrit dans un contexte où plusieurs artistes et acteurs culturels reconsidèrent leur participation à des manifestations selon des critères éthiques et de responsabilité.

La révélation de sa paternité, annoncée quelques semaines plus tôt, a ravivé l’intérêt pour la relation professionnelle et personnelle qu’il entretient depuis près de vingt ans avec Maud Brooke, directrice de QMP Production & Publishing et figure reconnue de l’industrie musicale.

Une collaboratrice historique devenue mère et coproductrice

La rencontre entre Mosimann et Maud Brooke remonte à 2007, alors qu’elle était étudiante à la Sorbonne et assistait aux répétitions de la Star Academy. Après la victoire du candidat, elle rejoint son équipe comme assistante et gravira progressivement les échelons pour devenir sa manageuse et associée. Ensemble, ils ont créé des structures de production et développé une activité de management et d’édition musicale sous la bannière de QMP.

À la tête de QMP Production & Publishing, Maud Brooke cumule les casquettes de productrice, éditrice, consultante artistique et autrice. Le duo a noué des collaborations avec des maisons de disques comme Sony Music et travaillé pour des artistes et producteurs internationaux ; elle a notamment contribué à l’écriture pour des noms tels que Slimane, Boris Way, Armin Van Buuren et Nicky Romero.

La grossesse de Maud Brooke a été largement documentée sur ses comptes Instagram. Le 20 avril 2024, alors enceinte de sept mois, elle publiait une photo commentée en des termes enthousiastes ; le 15 juillet 2024, elle annonçait la naissance de sa fille, Hayden, par une légende sobre et émotive. Ce parcours maternel a été évoqué à plusieurs reprises sur ses réseaux, notamment le 25 mai 2025 pour la Fête des Mères et dans son bilan de fin d’année 2025, où elle a fait allusion aux événements personnels qui ont jalonné la période.

Le projet initial entre les deux amis reposait sur un accord de coparentalité formalisé chez un notaire, prévoyant qu’il n’y aurait « pas de droit, pas de devoir, pas d’obligation ». Lors de l’accouchement, invité au contact peau à peau avec le nouveau-né, Mosimann a décrit une expérience émotionnelle intense qui l’a conduit à reconnaître officiellement la filiation et à transmettre son nom à Hayden avec l’accord de Maud Brooke.

Sur les réseaux sociaux, leur relation reste visible : échanges affectueux et images de complicité côtoient les communications professionnelles. Ensemble, ils poursuivent la gestion de QMP et le développement de projets d’écriture et de production au sein de l’industrie musicale.