Tsew the Kid mis en examen pour viol, tentatives d’étranglement et pénétration avec un objet sous plante hallucinogène

Tsew the Kid , chanteur de RnB parisien révélé en 2019 avec le titre Wouna, a été mis en examen en janvier à Paris pour viol conjugal sur trois femmes et pour violences sur une quatrième , a appris l’AFP lundi 20 juillet 2026 de source proche du dossier. Une cinquième femme a depuis déposé plainte. L’artiste, de 29 ans, conteste l’ensemble des faits et demeure, juridiquement, présumé innocent ; placé sous contrôle judiciaire, il continue néanmoins son activité musicale, comme l’atteste la sortie en juin de son nouveau titre Laisse-moi t’aimer.

De son vrai nom Tsiry Ralaiarisedy, l’artiste est d’origine malgache et compte plus de 174 000 abonnés sur Instagram. Sa mise en examen intervient au terme d’une instruction ouverte à Paris ; selon les éléments portés à la connaissance des autorités et relayés par les médias, plusieurs plaignantes décrivent des faits sur des périodes différentes, entre 2020 et 2024.

La mise en examen est, en droit français, une décision signifiant qu’une juge d’instruction estime l’existence d’indices graves ou concordants laissant présumer l’existence d’une infraction et justifiant la poursuite de l’enquête à l’encontre d’une personne. Le contrôle judiciaire, mesure probatoire prise par le juge, comporte des obligations et des interdictions fixées par l’autorité judiciaire pendant la durée de l’instruction.

Des faits détaillés dans le dossier et positions des parties

Selon les éléments versés au dossier et rapportés par plusieurs médias, l’une des plaignantes affirme avoir été victime, en décembre 2023, d’une pénétration anale avec un objet alors qu’elle se trouvait sous l’emprise de la salvia, une plante hallucinogène. Lors de son audition, l’artiste aurait expliqué avoir veillé sur la jeune femme « en tant que gardien sobre et bienveillant », selon les sources judiciaires.

Une deuxième femme, âgée de 18 ans au moment des faits en 2020, impute au chanteur des pénétrations vaginales imposées. Une lettre rédigée par l’artiste après leur rupture, versée au dossier, contient la phrase citée par les enquêteurs : « Je t’ai trahie, j’ai abusé de ta confiance, je n’ai pas su te comprendre et le premier rapport qu’on a eu, je me rends compte maintenant, qu’il n’était pas consenti. » Lors de son audition, l’artiste a, selon l’AFP, affirmé être « sûr à 100% » du consentement ; la magistrate a notamment rappelé que des baisers n’équivalent pas à un accord pour des relations sexuelles.

Une troisième plaignante décrit un viol avec violence survenu en août 2024. Une quatrième victime s’est vu prescrire trente jours d’interruption totale de travail pour un stress post-traumatique et dénonce des violences comprenant, selon sa plainte, deux tentatives d’étranglement. Une cinquième plainte a été déposée après ces éléments.

Interrogé par l’AFP, l’avocat de Tsew the Kid, Me Jean-Eloi de Brunhoff, a demandé « prudence » et présenté ces relations comme des « relations sentimentales éphémères ou un peu plus longues ». Il a indiqué que son client conteste les faits et souligne que des plaignantes se sont « mobilisées récemment et conjointement ». Selon l’avocat, l’artiste a nié toute violence : « Tous les rapports ont toujours été consentis et il n’y a jamais eu de violences », et se tient, dit-il, « sereinement à la disposition de la justice ».

Du côté des parties civiles, les avocates Emma Eliakim et Missiva Chermak Felonneau ont déclaré que la multiplication des témoignages mettait en lumière, selon elles, « un mécanisme d’emprise et de toute-puissance » visant des femmes jugées particulièrement vulnérables. L’instruction judiciaire se poursuit à Paris.