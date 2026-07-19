Camille Breer victime d’une agression présumée à la matraque par un chauffeur Uber

Camille Breer , juriste et chroniqueuse régulière de L’Heure des Pros sur CNews, affirme avoir été percutée par un chauffeur Uber place Sébastopol, dans le 3e arrondissement de Paris, renversée à vélo puis menacée avec une matraque télescopique. Hospitalisée à l’hôpital Georges-Pompidou pour une entorse entraînant une incapacité de six semaines, elle a déposé plainte au commissariat du 3e arrondissement et relate des insultes proférées en arabe pendant l’altercation.

Selon son récit, les faits se seraient déroulés en plein après-midi alors qu’elle circulait sur la piste cyclable. Après avoir été percutée, elle dit avoir suivi le véhicule pour photographier la plaque d’immatriculation. Le chauffeur aurait alors sorti une matraque télescopique et tenté de la frapper, une intervention de passants l’empêchant d’être frappée au sol. La chroniqueuse affirme que son téléphone, son sac et d’autres effets personnels ont été jetés par l’homme, et qu’elle s’est retrouvée à terre avant d’être conduite à l’hôpital.

Camille Breer évoque en outre des injures proférées en arabe et rapporte des propos qu’elle traduit par « sale chienne » — la formule originale citée étant « Ya kellba, tu vas voir ». Elle insiste sur le lieu des faits, soulignant que l’incident s’est produit dans le 3e arrondissement de Paris et non dans une zone dite sensible.

Déclarations, dépôt de plainte et éléments connus

Sur le plateau de CNews, la chroniqueuse a décrit les circonstances et expliqué avoir ressenti une dimension sexiste dans l’agression, estimant que le fait d’avoir « tenu tête » au conducteur en voulant relever la plaque aurait déclenché sa réaction. Elle a précisé être « traumatisée » et avoir reçu un accueil qu’elle juge satisfaisant au commissariat où elle s’est rendue pour déposer plainte.

Les premiers éléments recueillis indiquent que le conducteur présumé était barbu et, selon la plaignante, ne se serait exprimé qu’en arabe au cours de l’altercation. À ce stade, la version du chauffeur n’a pas été rapportée publiquement. La victime souffre d’une entorse qui devrait mobiliser une période d’arrêt d’environ six semaines, selon ses déclarations.

CNews, chaîne d’information en continu propriétaire du groupe Canal+, diffuse notamment l’émission L’Heure des Pros où Camille Breer intervient régulièrement en tant que chroniqueuse et juriste.

La plainte a été enregistrée au commissariat du 3e arrondissement; la présomption d’innocence s’applique et la version du présumé agresseur reste inconnue.