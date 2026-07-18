Saïd Taghmaoui échappe de peu à un incendie dans un hôtel

Saïd Taghmaoui a partagé sur Instagram des images impressionnantes d’un début d’incendie dans la chambre d’un hôtel : une unité de climatisation en flammes, une épaisse fumée noire et des étincelles filmées dans la pénombre. L’acteur franco-marocain, connu pour son rôle dans La Haine , a raconté avoir frôlé le pire et a publié des messages pour alerter ses abonnés sur les risques liés aux équipements électriques défaillants.

La séquence, publiée sur son compte, montre clairement un appareil mural de climatisation en fonte de plastique sous l’effet de la chaleur, dégageant une fumée noire dense. Dans la vidéo, les images laissent apparaître des flammes et des étincelles au niveau du boîtier, signes visibles d’un dysfonctionnement électrique ou mécanique. L’auteur des images précise que l’incident s’est produit dans une structure hôtelière et non à son domicile.

Accompagnant la vidéo, Saïd Taghmaoui a livré plusieurs phrases empreintes de gravité sur les réseaux sociaux, exprimant son émotion et sa prise de conscience du danger. Il a par ailleurs utilisé cette publication pour inviter à la vigilance sur l’entretien et la sécurité des appareils électriques, évoquant la rapidité avec laquelle une situation domestique peut dégénérer.

Un témoignage direct sur les réseaux sociaux

Dans son message, l’acteur écrit notamment : « On dit qu’il existe des millions de façons de mourir. Cette nuit, j’ai eu le sentiment d’en frôler une. » Ces mots accompagnent des plans serrés sur la climatisation, posée en hauteur sur un mur, dont le revêtement en plastique semble partiellement fondu. La fumée noire et les étincelles visibles dans la vidéo sont caractéristiques d’un composant électrique surchauffé ou d’un court-circuit.

Le comédien insiste sur le fait que l’incident s’est déroulé dans un établissement hôtelier, soulignant une défaillance de sécurité hors de son cadre privé. Il ajoute des recommandations à destination de ses abonnés : « Restez vigilants. Les plus grands drames naissent souvent des plus petites négligences. »

La vidéo, diffusée via la plateforme Instagram, a été relayée par plusieurs médias et suscite des réactions d’internautes alarmés par la rapidité de la propagation de la fumée et l’apparente instabilité de l’appareil. Les images montrent que le feu est concentré au niveau de l’unité murale et que le plastique en contact direct avec la source de chaleur produit une fumée particulièrement noire, densité souvent associée à la combustion de matériaux synthétiques.

Plusieurs passages du témoignage soulignent le caractère fortuit de l’issue : l’acteur qualifie le dénouement de presque miraculeux et conclut son témoignage par la phrase suivante : « Il faut croire que ce n’était pas encore mon heure. »