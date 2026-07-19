Affaire Cédric Jubillar : les ossements retrouvés dans le Tarn sont ceux de Delphine Jubillar

Les analyses médico-légales ont confirmé que les ossements découverts dans le Tarn appartiennent à Delphine Jubillar , l’infirmière disparue dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020, selon les résultats annoncés après les révélations de son mari, Cédric Jubillar. Cette identification, obtenue par des examens ADN menés par les services d’identification criminelle, constitue un élément central de l’instruction judiciaire en cours.

Delphine Jubillar, née Delphine Aussaguel le 15 novembre 1987 à Gaillac, était infirmière en clinique à Albi. Mariée à Cédric Jubillar depuis 2013 et mère de deux jeunes enfants, elle avait disparu sans laisser de trace fin 2020. Son époux a été mis en examen en juin 2021 pour homicide volontaire avec aggravation, les enquêteurs ayant relevé plusieurs incohérences dans ses déclarations au fil de l’enquête.

Avant la découverte récente des restes, les enquêteurs avaient procédé à de nombreuses investigations — fouilles locales, examens du téléphone et du lave-linge, et interventions militaires et citoyennes — sans parvenir à retrouver le corps. Selon les dossiers, aucune preuve matérielle irréfutable n’avait alors permis de clore la question de la disparition.

Les aveux de Cédric Jubillar et la localisation des restes

Le basculement de l’affaire est lié aux déclarations faites par Cédric Jubillar lors d’une audition devant les magistrats instructeurs. Il a fourni des indications géographiques précises permettant d’orienter les recherches vers une zone boisée située à proximité de l’ancien domicile du couple, dans le Tarn.

Sur place, les techniciens de l’identification criminelle ont extrait des restes osseux. Les analyses ADN ont établi une correspondance entre ces prélèvements et le profil génétique de Delphine Aussaguel, a indiqué le parquet. Le procureur de la République a résumé le résultat des expertises par ces mots : « les analyses scientifiques ne laissent aucune place au doute », selon les citations disponibles.

La découverte et son identification remettent en perspective les investigations antérieures qui n’avaient pas permis de retrouver le corps. Les magistrats disposent désormais d’un élément matériel central pour l’instruction, après des mois et des années marqués par des fouilles infructueuses et des investigations multiples.

Du côté des proches, les avocats des parties civiles ont évoqué un soulagement douloureux pour la famille. Le tweet d’une avocate citée dans les médias, Pauline Rongier, notait cependant que la localisation du corps ne mettait pas fin à toutes les zones d’ombre : « Ce n’est pas parce que Cédric Jubillar a dit la vérité sur le lieu où il a mis le corps de Delphine qu’il va dire la vérité sur le reste ».

Sur le plan judiciaire, le renvoi de Cédric Jubillar devant la cour d’assises du Tarn avait été programmé pour un procès initialement prévu à partir du 22 septembre 2025 pour une durée annoncée d’environ quatre semaines. Les magistrats et les experts vont maintenant poursuivre des examens antropologiques et médico-légaux approfondis des ossements afin de déterminer les causes exactes du décès et de confronter ces éléments au récit livré par l’accusé.