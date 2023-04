Triste nouvelle pour la chanteuse Sessimè: son père Juste Guédou est mort

Triste nouvelle pour la chanteuse Sessimè. Son père Charles Juste Guédou, haut cadre du Bénin et ancien Directeur Général Adjoint du conseil national des chargeurs du Bénin (CNCB) n’est plus. Il est est décédé dans l’après midi de ce dimanche 9 avril 2023 des suites d’une maladie.

Le Bénin est en deuil suite à la perte d’un de ses illustres fils, Charles Juste Guédou, un homme qui a grandement contribué au développement du pays à travers diverses fonctions clés. La nouvelle de son décès a été annoncée le dimanche 9 avril 2023, laissant un vide dans le cœur de nombreux Béninois.

Charles Juste Guédou était non seulement un cadre de l’État, mais aussi le père de la talentueuse artiste béninoise, Sessimè. Au cours de sa carrière, Juste Guédou a notamment occupé les postes de directeur général adjoint du Conseil National des Chargeurs du Bénin (CNCB) et de directeur général des Transports Terrestres, avant de devenir l’un des pionniers de l’Agence Nationale des Transports Terrestres (ANaTT).

- Publicité-

Son travail a permis de jeter les bases solides de cette agence, qui joue aujourd’hui un rôle essentiel dans la gestion des transports au Bénin. La chanteuse Sessimè, dont le nom est étroitement lié à celui de son père Charles Juste Guédou, a su s’imposer sur la scène musicale béninoise et internationale grâce à son talent, sa persévérance et son engagement envers la culture de son pays. La disparition de son père est sans aucun doute une grande épreuve pour elle et sa famille.

Charles Juste Guédou a lutté courageusement contre un cancer qui a finalement eu raison de lui. Son parcours professionnel et sa contribution au développement du Bénin resteront gravés dans les mémoires. La rédaction de Benin web Tv tient à exprimer ses sincères condoléances à la famille biologique de Charles Juste Guédou, en particulier à sa fille Sessimè, et à tous ceux qui ont eu la chance de le côtoyer.