Triste fin pour Bob Lee: même mort, le blogueur désapprouvé, ses obsèques boycottées

Les obsèques de Bob Lee ont été boycottées samedi dernier par les blogueurs et artistes invités qui ont laissé des centaines de chaises vides. Une affiche qui dénote sans aucun doute du caractère choquant des prises de position du blogueur de son vivant.

Bob Lee avait des milliers d’abonnés sur ses réseaux sociaux mais il ne faisait pas l’unanimité au sein des artistes et blogueurs ivoiriens. Même s’ils ne s’y opposaient pas de son vivant, ces derniers ont exprimé leur désapprobation en optant pour la politique de chaises vides aux obsèques de Bob Lee le samedi 5 août 2023.

Bob Lee Vomi par ses amis …

Le constat est visible, décédé le 24 juin 2023 aux Etats-Unis, les funérailles de Bob Lee ont été marquées par l’absence criarde de nombreux blogueurs ivoiriens mais aussi des milliers de fans qui supportaient et applaudissaient ses prises de position audacieuses et ses révélations à polémiques sur les réseaux sociaux.

En effet, au lendemain de sa mort, sa femme Mireille a dévoilé que la dernière volonté de Bob Lee était d’être enterré dans son village à Divo en Côte d’Ivoire. Après le rapatriement de son corps en fin de semaine dernier, Bob Lee a été inhumé à Divo, son village natal. Mais c’était sans compter sur l’absence de ses collègues blogueurs.

Bob Lee, un bouc émissaire pour les blogueurs ivoiriens

Une manière d’exprimer leur désapprobation face à ses prises de positions de son vivant. « Quand on passe son temps à insulter papa et maman des gens que vous ne connaissez ni d’Adam ni d’Eve, ça finit toujours comme ça. Cherchez vos familles et arrêter de clasher parents des gens », indique un internaute.

Et pourtant, Bob Lee avait une page très suivie en Côte d’Ivoire et un peu partout en Afrique de l’Ouest intitulée Boblee’show.

« Sa spécialité, rebondir sur l’actualité et donner son avis (Très souvent ça partait en insulte et en moquerie) Il est décédé il y a quelques semaines. Et à sa veillée mortuaire, à part sa famille, aucune personne, pas même quelques-uns parmi ses milliers de followers. Personne ne s’est déplacé pour lui rendre un dernier hommage. Le coin réservé aux autorités, amis et connaissances (Chaises vertes) est resté vide. Que ceci nous serve de leçon », fait remarquer un autre.

La preuve que la popularité sur les réseaux sociaux n’est pas forcément une approbation. Vivement que les blogueurs ivoiriens prennent exemple sur la triste fin de Bob Lee pour se repositionner. Mais l’espoir est permis quand on sait qu’au lendemain de son baptême, le blogueur Apoutchou a décidé de mettre fin à toute sorte de clash sur ses réseaux sociaux.

