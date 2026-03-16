Transparence et traçabilité des biens immobiliers au Bénin: lancement officiel du Registre des bénéficiaires effectifs

Un nouveau dispositif destiné à renforcer la transparence dans le secteur foncier béninois a été inauguré le jeudi 12 mars 2026 à Cotonou. Il s’agit du Registre des bénéficiaires effectifs (RBE) des biens immobiliers, présenté comme un outil clé pour lutter contre le blanchiment de capitaux dans les opérations immobilières sur le territoire national.



Ce registre, piloté par la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF), a pour vocation de centraliser les données sur les personnes physiques qui détiennent, directement ou indirectement, des participations significatives ou exercent un contrôle effectif sur des personnes morales ou constructions juridiques lors d’opérations d’acquisition ou de mutation de titres fonciers.



Alimenté principalement par les déclarations des notaires, assujettis à cette obligation lors de chaque transaction foncière, ce répertoire peut être tenu sous format physique ou électronique, et constitue une base exploitable, vérifiable et traçable des bénéficiaires effectifs.