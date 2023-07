« Traitée de machine à faire des enfants », la chanteuse Almok répond à ses détracteurs

- Publicité-

En pleine promotion de son dernier titre « C’est le moment » qui suscite un véritable engouement sur la toile, Almok ne cesse d’attirer l’attention. La chanteuse togolaise a récemment publié une vidéo où elle a pris la parole pour adresser une réponse franche à ses détracteurs, qui la critiquent en raison de la fréquence de ses maternités rapprochées.

Connue pour son talent incontestable et sa voix envoûtante, Almok fait partie sans doute des artistes les plus en vogue au Togo. Récemment de retour sur le devant de la scène après une brève pause due à la maternité, Almok revient en force avec un nouveau titre entraînant qui s’annonce comme le tube de l’été au pays. Intitulé « C’est le moment », le clip du morceau sorti il y a quelques jours a immédiatement suscité un engouement sans précédent, cumulant déjà plus de 600 mille vues en une semaine.

Pourtant, en dépit du succès de son morceau et de sa popularité grandissante, la chanteuse a été la cible de critiques acerbes concernant la fréquence de ses maternités rapprochées. Sans se laisser intimider, Almok a décidé de prendre la parole et de répondre à ses détracteurs. Dans une vidéo émouvante publiée sur sa page Facebook, la fière maman togolaise a adressé un message clair et sans équivoque.

« Aux deux femmes qui viennent de m’insulter dans la langue de Kabyè à l’aéroport de Lomé, j’espère que vous avez déjà pris le temps de regarder mon clip. Merci pour toutes les insultes que vous avez proférées à l’égard de ma famille et moi, en pensant que nous ne comprenions pas la langue Kabyè. Vous avez prétendu que mon mari ne me permettait pas de chanter et de mener ma carrière, sous prétexte qu’il me fait enceinter chaque année. J’ai tout entendu, car mon mari est également Kabyè »

« Les fruits du mariage sont les enfants. Je vais encore tomber enceinte. J’aurai bientôt 40 ans, donc je vais encore avoir des enfants. Pour l’instant, j’en ai 3, et je vais encore demander à mon mari de me rendre enceinte. En Afrique, quand on se marie, c’est pour les enfants. Les enfants sont une bénédiction », a-t-elle déclaré avec assurance.

Profitant de l’occasion, Almok a également révélé qu’elle avait toujours eu l’intention d’avoir au moins 6 enfants, étant elle-même l’enfant unique de ses parents. « Je suis la seule enfant de ma maman et c’est pourquoi j’en ferai autant que je veux« , a-t-elle déclaré avant d’inviter tout le monde à regarder son clip. Cette réponse courageuse d’Almok démontre sa volonté de défendre ses choix de vie et de surmonter les préjugés qui entourent souvent la maternité.

Pour rappel, Almok est mariée à Nicolas Yao Tossa en 2017. Le couple compte aujourd’hui trois enfants. La chanteuse a accueilli son troisième enfant en mars passé. « Je suis heureuse de vous annoncer qu’on a notre troisième enfant au sein de notre famille. J’ai accouché d’un nouveau bébé. Je sais que beaucoup de personnes seront surprises parce que vous n’avez pas vu le ventre », a-t-elle déclaré dans une vidéo postée sur son TikTok le 10 mars passé.

