Toyin Abraham transforme « Bestie Jesu » en concert de louange

L’actrice et réalisatrice nigériane Toyin Abraham donne rendez-vous à ses admirateurs le samedi 19 septembre 2026 pour « Bestie Jesu », un concert consacré à la louange et aux échanges. L’accès est soumis à une inscription préalable, avec un seul participant admis par code.

La cinéaste a ouvert les inscriptions mardi 15 septembre sur son compte Instagram. Elle présente la rencontre comme un temps de célébration, de prière et de conversations avec ses proches, ses collègues et son public.

« Bestie Jesu » reprend le surnom que Toyin Abraham a publiquement adopté au début de l’année. Cette fois, la formule quitte les réseaux sociaux pour devenir un rendez-vous de louange encadré par une inscription nominative.

Le concert intervient aussi pendant la campagne de son prochain long métrage, Bestie, attendu dans les salles nigérianes le 16 décembre. L’actrice a commencé à dévoiler la distribution le 14 septembre en présentant Pete Edochie dans le rôle de Papa Ngozi.

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Pour annoncer ce projet, Toyin Abraham a rappelé plusieurs de ses précédents films, dont Ijakumo: The Born Again Stripper, Malaika, Alakada: Bad and Boujee et Oversabi Aunty. Le concert ajoute une étape publique à cette séquence de promotion.

Les inscriptions au concert « Bestie Jesu » passent par le lien publié dans la biographie Instagram de Toyin Abraham. Chaque personne doit présenter son propre code à l’entrée le 19 septembre.