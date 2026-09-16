Gillian Anderson se dit pansexuelle et évoque ses relations avec des femmes

Gillian Anderson a déclaré s’identifier comme pansexuelle dans un entretien publié le 10 septembre 2026. L’actrice de 58 ans a également évoqué les relations qu’elle a eues avec des femmes dans sa jeunesse.

Connue pour ses rôles dans X-Files et Sex Education, Gillian Anderson s’est confiée au quotidien The Australian. Elle a expliqué que son attirance et ses liens affectifs ne sont pas déterminés par le genre de la personne.

L’actrice a rappelé avoir vécu plusieurs relations avec des femmes lorsqu’elle était plus jeune. Elle a notamment raconté une relation avec une fille plus âgée au lycée, dans un contexte qu’elle percevait alors comme secret. Elle dit ne pas avoir disposé, à cette époque, des mots nécessaires pour définir son orientation.

Gillian Anderson partage actuellement la vie du scénariste britannique Peter Morgan, créateur de la série The Crown. Elle a toutefois précisé que la profondeur de cet attachement ne dépendrait pas, selon elle, du genre de son partenaire.

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Cette prise de parole accompagne la promotion de More, son nouveau recueil consacré aux désirs féminins. L’ouvrage prolonge Want, paru en 2024, et rassemble des témoignages anonymes de femmes sur leur intimité.

L’interprète de la thérapeute Jean Milburn dans Sex Education a expliqué que ce rôle avait nourri son intérêt pour une parole plus ouverte sur la sexualité. Sa déclaration sur sa pansexualité relève de son propre témoignage public, repris depuis par plusieurs médias américains.