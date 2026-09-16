Madonna ouvrira les MTV VMAs, vingt-trois ans après son dernier show

Madonna ouvrira les MTV Video Music Awards 2026, le 27 septembre à Los Angeles, avec des titres de son album Confessions II. La chanteuse se produira ainsi sur la scène des VMAs pour la première fois depuis vingt-trois ans, selon une annonce rapportée mercredi 16 septembre par Entertainment Weekly.

Ce retour intervient alors que Madonna domine les nominations de cette édition avec onze citations, un record personnel sur une même année. Elle concourt notamment pour la vidéo, l’artiste et la chanson de l’année.

La cérémonie se tiendra au Peacock Theater et sera animée par Snoop Dogg. Elle sera diffusée en direct sur CBS et MTV, ainsi que sur Paramount+, à partir de 19 h 30 sur la côte est des États-Unis.

La dernière prestation de Madonna aux VMAs remonte à 2003. Déguisée en marié, elle avait partagé la scène avec Britney Spears et Christina Aguilera pour un medley comprenant « Like a Virgin » et « Hollywood ». Les baisers échangés durant le numéro avaient alors marqué l’histoire de la cérémonie.

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La relation de l’artiste avec les VMAs remonte à la toute première édition, en 1984, lorsqu’elle avait interprété « Like a Virgin » en robe de mariée. Cette performance est devenue l’un des numéros emblématiques de l’événement et a contribué à installer la chanteuse parmi ses figures les plus associées.

Madonna compte onze nominations cette année, devant Taylor Swift, qui en totalise neuf. Ariana Grande et Sabrina Carpenter en ont obtenu sept chacune, tandis que Nirvana doit recevoir le prix Video Vanguard au cours de la soirée.