Charles III met en doute le récit de Charles Spencer sur Diana

Buckingham Palace a pris la parole mercredi 16 septembre 2026 pour mettre en doute un récit de Charles Spencer sur le roi Charles III. Le frère de Diana affirme dans ses mémoires que l’ancien prince de Galles lui aurait assuré, après la mort de la princesse, qu’elle serait rapidement oubliée.

Cette version apparaît dans Swan Song: Diana, My Sister, attendu le 22 septembre. Charles Spencer y raconte une conversation téléphonique tendue avec le futur roi, peu après la mort de Diana le 31 août 1997. L’échange portait sur la participation des princes William et Harry au cortège funèbre de leur mère.

Spencer, qui s’opposait à ce que les deux garçons marchent derrière le cercueil, écrit que Charles aurait alors lancé qu’ils oublieraient Diana « assez vite ». Il présente cette phrase comme l’expression du mépris que le prince aurait éprouvé à ce moment-là. Cette affirmation repose sur son seul témoignage et n’a pas été corroborée indépendamment.

Dans une déclaration transmise à People, un porte-parole du palais rappelle que la monarchie ne commente pas les livres par principe. Il ajoute que le chagrin fraternel peut altérer le jugement et la mémoire, y compris longtemps après une disparition. Town & Country interprète cette réponse comme une contestation directe du récit de Spencer.

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William, âgé de 15 ans lors des funérailles, a expliqué en 2017 que la marche derrière le cercueil résultait d’une décision familiale collective. Harry, qui avait 12 ans, a pour sa part écrit dans ses propres mémoires que plusieurs adultes, dont son oncle Charles Spencer, avaient contesté cette participation.

Charles Spencer n’avait pas réagi à la déclaration du palais au moment de sa publication. Son ouvrage, dont quatre exemplaires ont été volés aux Pays-Bas avant sa sortie, est présenté par Penguin Random House comme son premier récit détaillé consacré à Diana.