Charles Spencer : quatre exemplaires de son livre sur Diana volés

Quatre exemplaires de Swan Song: Diana, My Sister, le nouveau livre de Charles Spencer consacré à la princesse Diana, ont été dérobés dans un camion aux Pays-Bas, quelques jours avant leur sortie. La police néerlandaise enquête, selon plusieurs médias.

Le poids lourd transportait des milliers d’exemplaires depuis une imprimerie d’Europe centrale vers un entrepôt néerlandais. Il aurait été forcé pendant que son conducteur dormait sur une aire de repos rurale, rapportent The Times et People.

Parmi toute la cargaison, seuls quatre livres enveloppés de plastique noir auraient disparu. Le chauffeur a constaté l’effraction au matin et l’éditeur Penguin Random House en a ensuite été informé. Les circonstances exactes du vol et l’identité de ses auteurs restent inconnues.

La publication britannique du livre est prévue le 22 septembre 2026 chez Michael Joseph. Présenté par l’éditeur comme un récit de la vie et de la mort de Diana vu par son frère, l’ouvrage doit revenir sur leur enfance, leur relation et les jours qui ont suivi la mort de la princesse en 1997.

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Charles Spencer, 62 ans, décrit Swan Song comme le plus personnel de ses dix livres. L’aristocrate entretient régulièrement la mémoire de sa sœur à Althorp, où il avait récemment dévoilé un magnolia planté près de sa tombe.

À ce stade, aucun extrait provenant des exemplaires dérobés n’a été signalé publiquement. Les informations disponibles ne permettent pas non plus d’établir si le livre constituait la cible précise de l’effraction ou si d’autres biens ont été emportés.