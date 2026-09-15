Nick Reiner : le parquet écarte la peine de mort dans l’affaire de ses parents

Le parquet de Los Angeles ne demandera pas la peine de mort contre Nick Reiner, accusé d’avoir tué ses parents, le réalisateur Rob Reiner et la photographe-productrice Michele Singer Reiner. La décision a été annoncée mardi 15 septembre 2026, avant une audience préparatoire.

Le procureur du comté de Los Angeles, Nathan Hochman, a expliqué que son bureau avait procédé à un examen « rigoureux » du dossier. Il a notamment consulté les autres enfants du couple, ainsi que les procureurs et les enquêteurs chargés de l’affaire.

Cette décision ne met pas fin aux poursuites. Si Nick Reiner est reconnu coupable, la peine maximale désormais envisagée est la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle.

Âgé de 33 ans, il a été inculpé de deux meurtres au premier degré. Le grand jury a également retenu des circonstances spéciales liées à plusieurs homicides et à une attente préméditée, ainsi qu’une allégation d’usage d’un couteau.

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Nick Reiner a plaidé non coupable. Il bénéficie donc de la présomption d’innocence tant qu’aucun jugement définitif n’a été rendu.

Rob Reiner, 78 ans, et Michele Singer Reiner, 70 ans, ont été retrouvés morts le 14 décembre 2025 dans leur maison de Brentwood, à Los Angeles. Ils présentaient des blessures mortelles causées par une arme blanche. Leur fils a été arrêté quelques heures plus tard et demeure détenu sans caution.

Bénin Web TV avait alors rapporté son placement en détention. Depuis, un acte d’accusation rendu en juillet et dévoilé en août a remplacé les poursuites initiales et ajouté la circonstance d’attente préméditée.

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Le retrait de la peine capitale concerne uniquement la sanction que le parquet pourrait réclamer en cas de condamnation. Les accusations de meurtre, contestées par Nick Reiner, restent inchangées.