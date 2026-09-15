James Wehr et Lexi Kramer meurent dans le crash d’une McLaren

James Wehr, influenceur automobile de 27 ans, et Alexis « Lexi » Kramer, 22 ans, sont morts dans l’accident d’une McLaren survenu dimanche 13 septembre 2026 à Irvine, en Californie. L’identité de la jeune femme, seconde occupante du véhicule, a été confirmée par sa famille.

Vers 0 h 18, la police d’Irvine et les pompiers du comté d’Orange ont été appelés à l’intersection de Culver Drive et Deerfield Avenue pour un véhicule en feu. Après avoir maîtrisé l’incendie, les secours ont retrouvé les deux occupants morts sur place.

Selon les premiers éléments communiqués par la police, la McLaren 2019 était arrêtée à un feu rouge avant d’accélérer à vive allure lorsque le signal est passé au vert. Le conducteur en aurait perdu le contrôle : la voiture a quitté la chaussée, heurté un trottoir puis un arbre, avant de se disloquer et de prendre feu.

La police n’a pas encore établi la cause exacte de la perte de contrôle. L’identité de James Wehr a été rendue publique par ses proches et par South OC Cars & Coffee. Celle d’Alexis Kramer a ensuite été annoncée par sa famille, alors que les autorités n’avaient pas nommé la seconde victime dans leur premier communiqué.

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James Wehr avait cofondé South OC Cars & Coffee avec son père, Simon Wehr. Ce rendez-vous hebdomadaire de passionnés d’automobile en Californie du Sud rassemble régulièrement plusieurs milliers de visiteurs. Sa famille a annoncé son décès sur le compte Instagram de l’organisation et demandé le respect de sa vie privée.

Originaire de Floride, Alexis Kramer partageait elle aussi sa passion pour l’automobile sur les réseaux sociaux. L’équipe d’enquête sur les accidents majeurs de la police d’Irvine poursuit ses investigations et recherche d’éventuels témoins de la collision.