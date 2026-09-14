Afrique du Sud : 21 morts dans une collision entre deux minibus sur la N1

Au moins 21 personnes ont perdu la vie dans la nuit du dimanche 13 au lundi 14 septembre 2026 sur la N1, entre Prince Albert et Leeu-Gamka, dans la province sud-africaine du Cap-Occidental, après une collision impliquant deux taxis-minibus et un troisième véhicule. L’accident, survenu vers 23 h 30, a également fait plusieurs blessés, selon les autorités.

Les premiers éléments communiqués par la police indiquent que les deux taxis-minibus se sont percutés de face avant qu’un véhicule Suzuki ne heurte l’un d’eux. Les secours, les équipes de circulation et les services médico-légaux ont été mobilisés sur cette portion de la N1, dans le Karoo central.

Le bilan, d’abord établi à 18 morts, a ensuite été porté à 21. Trois victimes grièvement blessées ont été déclarées mortes après leur transfert vers un établissement de santé, selon la police provinciale citée par plusieurs médias sud-africains. D’autres occupants ont également été conduits vers des structures médicales.

La Road Traffic Management Corporation (RTMC) a indiqué que la cause de la collision n’était pas encore établie. Ses enquêteurs ont été dépêchés sur place, tandis que la police de Leeu-Gamka a ouvert un dossier pour homicide involontaire afin de déterminer les circonstances exactes du drame.

Publicité

La N1 a été fermée dans les deux sens entre Laingsburg et Beaufort West pendant les opérations de secours et les constatations. Les autorités ont demandé aux automobilistes d’éviter le secteur et d’emprunter l’itinéraire de déviation passant par Prince Albert Road, la R407 puis la N12 vers Beaufort West.

En mars 2024, un autre accident d’autocar avait fait au moins 45 morts en Afrique du Sud, après la chute d’un bus depuis un pont dans la province du Limpopo. Une fillette de huit ans avait été la seule survivante signalée par les autorités.

Le ministre provincial de la Mobilité, Isaac Sileku, devait se rendre sur les lieux pour faire le point avec les services de secours et de circulation. Le gouvernement du Cap-Occidental a également indiqué que ses équipes restaient mobilisées auprès des blessés et des familles des victimes.

Publicité

La RTMC a précisé que son enquête devait notamment établir la séquence exacte de la collision et les facteurs ayant conduit au choc frontal entre les deux minibus. Le bilan restait susceptible d’évoluer au fil de l’identification des victimes et de l’évaluation des personnes prises en charge.