Floride : une femme accusée d’avoir incendié une automobiliste dans une station-service

Une femme de 41 ans est accusée d’avoir volontairement enflammé de l’essence pendant qu’une automobiliste faisait le plein dans une station-service de Saint Petersburg, en Floride. La victime, brûlée aux bras et au dos, a été hospitalisée dans un état grave.

L’attaque s’est produite jeudi 10 septembre 2026 vers 20 heures dans une station Mobil de la 40e Avenue Nord. Selon la police de Saint Petersburg citée par People, Eleanor Crawford s’est approchée de l’automobiliste, également âgée de 41 ans, alors que celle-ci remplissait le réservoir de son véhicule.

La suspecte lui aurait d’abord demandé d’utiliser son téléphone, puis de lui donner de l’argent. Après le refus de la conductrice, elle aurait utilisé un briquet pour enflammer l’essence au niveau du pistolet de la pompe, d’après les premiers éléments communiqués par les enquêteurs.

Les flammes ont rapidement gagné le véhicule et atteint la victime. Un témoin a déclaré à FOX 13 Tampa Bay avoir aidé la femme blessée à monter dans son camion avant d’appeler les secours.

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Les policiers ont interpellé Eleanor Crawford quelques minutes plus tard, à quelques rues de la station. Elle fait l’objet de poursuites pour tentative de meurtre et incendie volontaire. Ces qualifications constituent des accusations et sa culpabilité devra être établie par la justice.

La police affirme que les deux femmes ne se connaissaient pas et qu’aucun mobile n’a encore été déterminé. La victime a été transportée au Tampa General Hospital avec des brûlures au deuxième degré. Les autorités ont indiqué qu’elle avait été stabilisée et devrait survivre.