Dublin : 5 kg de cocaïne dissimulés dans des sacs de sucettes à l’aéroport

Les autorités irlandaises ont saisi environ cinq kilos de cocaïne, d’une valeur estimée à 500 000 euros, dissimulés dans des sacs de sucettes à l’aéroport de Dublin. Un homme d’une soixantaine d’années a été arrêté puis inculpé.

La découverte a eu lieu le jeudi 10 septembre 2026, lors du contrôle des bagages d’un passager descendu d’un vol en provenance du Brésil. Les agents de l’administration fiscale et douanière irlandaise étaient assistés par l’unité antidrogue de Ballymun.

Selon le communiqué publié samedi par l’administration fiscale irlandaise, l’opération s’inscrit dans le cadre d’« Operation Skein », une enquête conduite par le Bureau national de la criminalité économique de la Garda. Les stupéfiants étaient cachés à l’intérieur de plusieurs paquets présentés comme des sacs de sucettes.

Le suspect, dont l’identité n’a pas été rendue publique, a comparu vendredi 11 septembre devant le tribunal pénal de Dublin. Son inculpation ne préjuge pas de sa culpabilité et l’enquête reste en cours.

Publicité

Des perquisitions menées dans le prolongement de l’arrestation ont également permis aux policiers de saisir 16 000 euros en espèces ainsi que d’autres substances contrôlées, évaluées à 14 500 euros. Les autorités n’ont pas précisé où ces recherches complémentaires avaient été effectuées.