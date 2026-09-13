BENIN WEB TV

Dublin : 5 kg de cocaïne dissimulés dans des sacs de sucettes à l’aéroport

Les autorités irlandaises ont saisi environ cinq kilos de cocaïne, d’une valeur estimée à 500 000 euros, dissimulés dans des sacs de sucettes à l’aéroport de Dublin. Un homme d’une soixantaine d’années a été arrêté puis inculpé.

Anne Sophie
Publié le à
Faits diversNous Suivre sur Google
Dublin : 5 kg de cocaïne dissimulés dans des sacs de sucettes à l’aéroport
Publicité
1 min de lecture
Lire en anglais
Google NewsCommenter

La découverte a eu lieu le jeudi 10 septembre 2026, lors du contrôle des bagages d’un passager descendu d’un vol en provenance du Brésil. Les agents de l’administration fiscale et douanière irlandaise étaient assistés par l’unité antidrogue de Ballymun.

Selon le communiqué publié samedi par l’administration fiscale irlandaise, l’opération s’inscrit dans le cadre d’« Operation Skein », une enquête conduite par le Bureau national de la criminalité économique de la Garda. Les stupéfiants étaient cachés à l’intérieur de plusieurs paquets présentés comme des sacs de sucettes.

Le suspect, dont l’identité n’a pas été rendue publique, a comparu vendredi 11 septembre devant le tribunal pénal de Dublin. Son inculpation ne préjuge pas de sa culpabilité et l’enquête reste en cours.

Publicité

Des perquisitions menées dans le prolongement de l’arrestation ont également permis aux policiers de saisir 16 000 euros en espèces ainsi que d’autres substances contrôlées, évaluées à 14 500 euros. Les autorités n’ont pas précisé où ces recherches complémentaires avaient été effectuées.

Publicité

Articles liés

Cambriolage de Donnarumma : neuf ans de prison pour Ilyas KherbouchCambriolage de Donnarumma : neuf ans de prison pour Ilyas KherbouchRussie : 13 morts dans une collision entre un minibus, une voiture et un camionRussie : 13 morts dans une collision entre un minibus, une voiture et un camionLil Durk acquitté au procès pour meurtre sur commande, mais reste détenuLil Durk acquitté au procès pour meurtre sur commande, mais reste détenuMississippi : un homme arrêté dans l’enquête sur la mort de Tasia FortuneMississippi : un homme arrêté dans l’enquête sur la mort de Tasia Fortune

Commentaires

Les commentaires se chargent lorsque vous arrivez ici.