Lil Durk acquitté au procès pour meurtre sur commande, mais reste détenu

Le rappeur américain Lil Durk a été acquitté vendredi 11 septembre 2026 de toutes les charges examinées lors de son procès fédéral pour meurtre sur commande à Los Angeles. Il reste toutefois détenu dans l’attente d’un autre procès, distinct, prévu en octobre.

Durk Banks, de son vrai nom, était accusé d’avoir dirigé et financé une attaque visant le rappeur Quando Rondo, dont le nom civil est Tyquian Bowman. La fusillade, survenue en août 2022 près du Beverly Center, avait tué Saviay’a Robinson, cousin de la cible présumée.

Selon l’accusation, l’opération devait venger la mort du rappeur King Von, proche de Lil Durk, tué à Atlanta en 2020. Les procureurs fédéraux soutenaient que des membres du collectif Only the Family avaient suivi Quando Rondo avant d’ouvrir le feu.

Après trois jours de délibérations, le jury a déclaré Lil Durk non coupable des chefs retenus contre lui, notamment le complot en vue d’un meurtre sur commande et le harcèlement ayant entraîné la mort. La défense affirmait que l’attaque avait été organisée sans son accord par d’autres membres de son entourage.

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Deux coaccusés ont également été acquittés des principales accusations de meurtre sur commande, mais reconnus coupables de chefs moins graves liés au harcèlement. Des soutiens du rappeur ont célébré le verdict devant le tribunal fédéral de Los Angeles.

Récompensé aux Grammy Awards en 2024 pour « All My Life », enregistré avec J. Cole, Lil Durk ne devrait pas être libéré immédiatement. Il doit encore répondre d’accusations distinctes de racket, meurtre et infractions liées aux armes lors d’un procès annoncé pour le 5 octobre. Il est présumé innocent dans cette seconde procédure tant qu’aucune condamnation n’a été prononcée.