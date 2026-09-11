France : 44 blessés dans le déraillement d’un TER Rouen-Caen

Un TER reliant Rouen à Caen a déraillé vendredi 11 septembre 2026 vers 19 h 45 près de Cléon, en Seine-Maritime. Le bilan communiqué par la préfecture en fin de soirée fait état de 44 blessés, dont une femme en urgence absolue.

Le train transportait près de 200 voyageurs lorsqu’il est sorti des rails entre Tourville et Elbeuf-Saint-Aubin. Un premier bilan annoncé par le ministre français des Transports, Philippe Tabarot, faisait état d’une vingtaine de blessés parmi 180 passagers.

Quelque 140 sapeurs-pompiers ont été mobilisés pour prendre en charge les victimes et évacuer les autres voyageurs. Le préfet de la Seine-Maritime a activé le centre opérationnel départemental ainsi que le dispositif ORSEC nombreuses victimes.

Les forces de l’ordre et les équipes de SNCF Réseau sont également intervenues sur place. Les autorités ont demandé au public d’éviter le secteur afin de laisser libre accès aux véhicules de secours.

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Le trafic interrompu sur plusieurs axes

La circulation ferroviaire a été coupée dans les deux sens entre Rouen et Caen. Le déraillement a aussi perturbé les liaisons Paris-Rouen-Le Havre et Rouen-Amiens pendant la soirée.

La cause de l’accident n’avait pas encore été communiquée lors du dernier point officiel. Les opérations se poursuivaient autour de la rame pour sécuriser les lieux et organiser la prise en charge des passagers sortis indemnes.