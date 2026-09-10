Philippines : au moins 5 morts et 87 disparus après l’incendie d’un ferry

Au moins cinq personnes ont été tuées et 87 autres restaient portées disparues jeudi 10 septembre 2026 après l’incendie du ferry de passagers MV June Aster, survenu mercredi soir au large de Coron, dans la province de Palawan, à l’ouest des Philippines. Selon la garde côtière philippine, 134 personnes figuraient sur le manifeste du navire et les opérations de recherche et de sauvetage se poursuivaient.

Les autorités ont indiqué que 42 personnes avaient été secourues, dont 38 passagers et quatre membres d’équipage. Le manifeste faisait état de 117 passagers et de 17 membres d’équipage. La garde côtière a précisé que le nombre de personnes portées disparues pouvait encore évoluer au fur et à mesure des opérations.

L’incendie s’est déclaré mercredi vers 18 h 45, heure locale, dans les eaux au large de Barangay Marcilla, dans la municipalité de Coron. Des unités de la Philippine Coast Guard, des pompiers et les services locaux de gestion des catastrophes ont été mobilisés pour évacuer les survivants et rechercher les personnes manquantes.

Le navire a été entièrement gagné par les flammes, selon des images diffusées par les autorités et les médias philippins. Le bâtiment de patrouille BRP Suluan a également été dépêché depuis le port de San Fernando, à El Nido, pour renforcer les opérations en mer.

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La cause de l’incendie n’était pas encore établie jeudi matin. Les autorités ont indiqué qu’une enquête devait déterminer l’origine du sinistre tandis que les recherches se poursuivaient dans les eaux de Palawan.

Des rescapés hospitalisés

Selon le service municipal de santé de Coron cité par GMA News, six des 42 personnes secourues avaient pu quitter l’hôpital jeudi matin. Trois autres se trouvaient dans un état critique et 33 restaient hospitalisées.

La garde côtière a indiqué que les cinq personnes décédées avaient été prises en charge par les services locaux chargés des catastrophes. Leurs identités n’avaient pas encore été rendues publiques dans les premiers bilans disponibles.

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Les Philippines ont connu plusieurs accidents maritimes meurtriers ces derniers mois. En janvier, un autre ferry avait fait au moins huit morts dans le sud de l’archipel, alors que plus de 300 personnes se trouvaient à bord.

Une vaste opération de recherche

La Philippine Coast Guard a coordonné les secours avec plusieurs sous-stations locales, le Bureau of Fire Protection, les autorités municipales de Coron et des compagnies maritimes disposant de navires dans la zone. Des équipes spécialisées de protection de l’environnement marin et d’opérations spéciales ont également été envoyées sur place.

Jeudi matin, les recherches restaient actives autour de Coron pour retrouver les passagers et membres d’équipage encore portés disparus. La garde côtière a demandé aux familles concernées de prendre contact avec les autorités locales afin de faciliter l’identification et le suivi des personnes manquantes.