France : quatre Renoir dérobés au musée de Cagnes-sur-Mer, deux toujours recherchés

Quatre tableaux de Pierre-Auguste Renoir ont été dérobés mardi 8 septembre 2026 au musée Renoir de Cagnes-sur-Mer, sur la Côte d’Azur, lors d’un cambriolage commis peu avant 6 heures du matin. Deux œuvres ont été récupérées dans le jardin après la fuite des voleurs, tandis que deux autres restent recherchées.

Les tableaux toujours manquants sont Portrait de Madame Colonna Romano et Jeune femme au puits. Les deux œuvres appartiennent au musée d’Orsay à Paris et étaient prêtées au musée Renoir, selon Reuters et l’Associated Press.

Deux individus ont pénétré dans l’enceinte après avoir découpé une ouverture dans la clôture du jardin, avant d’entrer dans le bâtiment par une fenêtre. L’alarme s’est déclenchée à 5 h 48 et les policiers sont arrivés quelques minutes plus tard, selon les éléments communiqués par le maire de Cagnes-sur-Mer, Bryan Masson.

Les voleurs avaient aussi emporté Portrait de Madame Pichon et Coco lisant. Pris dans leur fuite après l’intervention de la police, ils ont abandonné ces deux tableaux dans le jardin du musée. Les auteurs du cambriolage étaient toujours recherchés mardi.

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Une enquête pour vol en bande organisée a été ouverte par le parquet de Marseille. L’Associated Press indique que l’office français spécialisé dans la lutte contre le trafic de biens culturels participe également aux investigations.

Un cambriolage de quelques minutes

Le vol s’est déroulé en quelques minutes. Le musée a été fermé mardi pendant les constatations et les recherches, tandis que les enquêteurs exploitaient notamment les images de vidéosurveillance qui ont permis de repérer les deux suspects.

Le cambriolage intervient moins d’un an après le vol au Louvre qui avait relancé le débat sur la sécurité des musées français. Bryan Masson a estimé que l’attaque contre le musée Renoir confirmait la nécessité de renforcer la protection des collections.

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La dernière demeure de Renoir

Le musée Renoir est installé dans le domaine des Collettes, dernière demeure du peintre impressionniste avant sa mort en 1919. Il conserve des peintures, des sculptures, du mobilier, des objets personnels et l’atelier de l’artiste.

Les enquêteurs cherchent désormais à retrouver Portrait de Madame Colonna Romano et Jeune femme au puits et à identifier les auteurs du vol. En raison de leur notoriété et de leur documentation, ces œuvres sont particulièrement difficiles à écouler sur le marché légal de l’art.