New Delhi : 7 morts après l’effondrement d’un foyer étudiant à Satya Niketan

L’effondrement d’un foyer étudiant à New Delhi a fait sept morts et six blessés dans le quartier de Satya Niketan. Les secours ont achevé lundi 7 septembre une opération de recherche de 27 heures dans les décombres de l’immeuble de cinq étages, qui s’était écroulé la veille dans cette zone très fréquentée par les étudiants de l’université de Delhi.

Le bâtiment, utilisé comme foyer privé pour garçons, avait plus de 55 ans. Il avait rouvert après plusieurs mois de travaux de rénovation qui n’étaient pas totalement achevés. Des étudiants et des ouvriers se trouvaient à l’intérieur au moment de l’effondrement, survenu dimanche 6 septembre.

La cause exacte du sinistre n’est pas encore établie. Les premières vérifications portent notamment sur l’état de la structure, les travaux en cours et une possible accumulation d’eau. Les autorités ont toutefois indiqué qu’une enquête technique et administrative devait déterminer les responsabilités avant toute conclusion définitive.

La police a arrêté le propriétaire de l’immeuble. Cinq agents municipaux ont également été suspendus pour d’éventuels manquements dans le contrôle du bâtiment. Les services de la ville ont parallèlement renforcé les inspections autour du site et plusieurs logements étudiants voisins ont été examinés afin d’écarter un risque supplémentaire.

La cheffe du gouvernement de Delhi, Rekha Gupta, a annoncé la préparation de nouvelles règles pour les bâtiments accueillant du public. Le dispositif envisagé prévoit des audits structurels et des certificats de sécurité pour des établissements tels que les foyers, écoles et autres bâtiments recevant régulièrement un grand nombre de personnes.

Satya Niketan est l’un des principaux pôles de logements privés pour étudiants dans le sud de Delhi, à proximité de plusieurs établissements universitaires. Après l’effondrement, des structures d’accueil ont été mobilisées pour les étudiants qui ont dû quitter des immeubles évacués ou scellés par précaution.

Ce drame survient alors que les effondrements d’immeubles continuent de mettre en cause la sécurité du bâti dans plusieurs grandes villes. Le même jour, un immeuble déjà scellé s’est également effondré à Abuja, où les recherches se poursuivaient dans les décombres.

L’enquête doit désormais établir si les travaux réalisés dans l’immeuble, son ancienneté ou d’éventuelles défaillances de contrôle ont directement contribué à l’effondrement. Les autorités locales ont promis de rendre publics les résultats des vérifications sur la sécurité des bâtiments de la zone.