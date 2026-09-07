Abuja : un immeuble scellé s’effondre à Wuse, recherches en cours

Un immeuble de trois étages s’est effondré lundi soir 7 septembre 2026 dans le secteur de Wuse, à Abuja, quelques heures après une intervention des services de contrôle urbain. Les équipes de secours ont été déployées sur place et poursuivaient les recherches dans les décombres, sans bilan officiel définitif dans la nuit.

Les autorités de la capitale fédérale ont mobilisé les pompiers du Federal Capital Territory, des ambulances et plusieurs services d’urgence afin de sécuriser la zone et de vérifier si des personnes se trouvaient encore à l’intérieur au moment de l’effondrement.

Le bâtiment avait été marqué et scellé par le Department of Development Control. Lere Olayinka, conseiller média du ministre du FCT Nyesom Wike, a indiqué que les occupants avaient reçu plus tôt dans la journée l’ordre de quitter les lieux après l’apparition de signes de fragilité sur la structure.

Dans les premières heures de l’opération, aucun bilan de victimes n’avait été officiellement confirmé. Les autorités ont maintenu les recherches et demandé d’attendre les informations des services de secours avant de retenir les chiffres circulant sur les réseaux sociaux.

La cause de l’effondrement n’était pas encore établie. Une évaluation technique doit notamment déterminer l’état de la structure avant sa chute et les circonstances dans lesquelles l’immeuble a continué à être occupé malgré la mesure de contrôle prise dans la journée.

L’incident remet au premier plan la question du respect des normes de construction dans la capitale nigériane, où les autorités fédérales disposent de services chargés de contrôler les permis, de faire respecter les arrêtés de chantier et de fermer les bâtiments jugés dangereux. La question des structures fragilisées se pose aussi ailleurs en Afrique de l’Ouest : un immeuble avait notamment été menacé à Yopougon après l’effondrement d’une dalle en mars.