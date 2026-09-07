F1 : Bernie Ecclestone contrôlé au Portugal avec un fusil sans les documents requis

Bernie Ecclestone, ancien dirigeant de la Formule 1, a été contrôlé lundi 7 septembre à l’aérodrome de Tires, près de Cascais au Portugal, après la découverte d’un fusil de chasse dans son jet privé arrivé de Suisse. Le Britannique de 95 ans ne disposait pas des documents requis pour introduire l’arme dans le pays.

La vérification a été effectuée lors d’un contrôle de routine. Des agents de la police portugaise ont interrogé Ecclestone après la découverte de l’arme, avant que la situation ne soit régularisée et que le fusil soit remis aux autorités.

Ecclestone a expliqué qu’il transportait le fusil pour participer à une séance de tir aux pigeons d’argile. Il a reconnu ne pas avoir avec lui le document présenté par les autorités comme nécessaire pour le transport international de l’arme.

Plusieurs médias ont initialement fait état d’une détention. L’ancien patron de la F1 a toutefois contesté avoir été arrêté, affirmant avoir été questionné pendant environ une heure. Le fusil a été remis aux autorités et les formalités liées à son transport ont été engagées.

Son épouse Fabiana Flosi, vice-présidente pour le sport automobile à la FIA, s’est rendue à Lisbonne afin d’accomplir les formalités nécessaires et de remettre le fusil aux autorités. Ecclestone partage son temps entre la Suisse et le Portugal et possède une résidence dans la région de Cascais.

L’épisode rappelle un précédent survenu au Brésil en mai 2022. Ecclestone avait alors été retenu à l’aéroport de Viracopos après la découverte d’un pistolet non déclaré dans ses bagages, avant de pouvoir poursuivre son voyage après le règlement de l’affaire.