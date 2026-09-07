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Miami : au moins cinq morts après la sortie de piste d’un avion-cargo

Un Boeing 767-300 de fret de 21 Air, exploité pour Prime Air, a dépassé une piste de l’aéroport international de Miami le 6 septembre, vers 14 heures locales, après son arrivée de San Juan. Les autorités du comté de Miami-Dade ont fait état d’au moins cinq morts et de cinq blessés.

Anne Sophie
Publié le à
Faits divers
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Miami : au moins cinq morts après la sortie de piste d’un avion-cargo
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Trois blessés se trouvaient dans un état critique et deux autres avaient été hospitalisés, selon les autorités du comté de Miami-Dade.

L’appareil a heurté plusieurs véhicules après avoir quitté la piste et un incendie s’est déclaré. Miami-Dade Fire Rescue a indiqué que le pilote et le copilote avaient été retrouvés bloqués dans le cockpit.

L’accident a interrompu les mouvements aériens à Miami pendant environ trois heures ; le Miami-Dade Aviation Department a annoncé la réouverture de deux pistes dans la soirée. La Federal Aviation Administration et National Transportation Safety Board ont ouvert une enquête.

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