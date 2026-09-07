Côte d’Ivoire : 40 bus SOTRA calcinés dans un incendie à Koumassi

Un incendie survenu dimanche 6 septembre 2026 au dépôt 5 de la Société des transports abidjanais (SOTRA), à Koumassi, a endommagé 55 autobus, dont 40 entièrement calcinés. Aucun décès n’a été enregistré, selon un bilan provisoire communiqué par l’entreprise publique.

Le feu s’est déclaré aux environs de 2 heures du matin dans ce dépôt situé dans le sud d’Abidjan. Selon la SOTRA, dont le communiqué a été relayé par Abidjan.net et Koaci, les agents présents sur le site ont donné l’alerte avant l’intervention du Groupement des sapeurs-pompiers militaires.

Les premiers constats indiquent que le sinistre aurait pris naissance sur un autobus en stationnement pour des opérations de maintenance, avant de se propager à d’autres véhicules. Cette piste reste provisoire : une enquête a été ouverte avec les services compétents afin d’établir précisément les circonstances de l’incendie.

La SOTRA a assuré que toutes les dispositions étaient prises pour maintenir la continuité de son service. L’entreprise n’a toutefois pas détaillé, dans son premier bilan, l’impact opérationnel de la perte ou de l’immobilisation de plusieurs dizaines d’autobus sur son réseau.

Un lourd bilan matériel

Le bilan matériel est important : 55 autobus ont été touchés et 40 ont été entièrement détruits par les flammes. La SOTRA a insisté sur l’absence de perte en vie humaine, alors que le feu s’est propagé à plusieurs véhicules stationnés sur le site.

Un précédent incendie avait déjà touché le parc de la compagnie en 2025, lorsque 19 autobus avaient été ravagés au dépôt 9 d’Abobo, dans le nord d’Abidjan, rappelle Abidjan.net. Les résultats de l’enquête ouverte après le sinistre de Koumassi devront notamment déterminer les mesures à prendre pour prévenir une nouvelle propagation de ce type.