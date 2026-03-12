Côte d’Ivoire : un immeuble menacé à Yopougon après l’effondrement d’une dalle

En Côte d’Ivoire, une dalle située au premier étage d’un immeuble R+4 en exploitation s’est partiellement effondrée ce jeudi 12 mars 2026 dans le quartier Sideci, à Yopougon, dans la commune d’Abidjan. À la suite de cet incident, les autorités ont décidé de procéder à l’évacuation immédiate du bâtiment.

En Côte d’Ivoire, une dalle située au premier étage d’un immeuble R+4 en exploitation s’est partiellement effondrée ce jeudi 12 mars 2026 dans le quartier Sideci, à Yopougon, dans la commune d’Abidjan. À la suite de cet incident, les autorités ont décidé de procéder à l’évacuation immédiate du bâtiment.

Alertée en urgence, la Brigade d’Investigation et de Contrôle Urbain (BICU) a dépêché une équipe technique sur les lieux afin d’évaluer la situation. Après inspection, les agents ont constaté des signes apparents d’instabilité structurelle au niveau du premier étage, pouvant représenter un danger pour les occupants de l’immeuble ainsi que pour les riverains.

Face à ces risques, le ministère de l’Urbanisme, du Logement et du Cadre de Vie a ordonné l’évacuation immédiate des habitants, dans le but de prévenir tout éventuel accident dans cette zone fortement peuplée de Yopougon.

Publicité